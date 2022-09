Traisen: Spurensuche im Heimatort

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Traisner Topothekare starten erneut durch. „Wir sind wieder auf der Suche nach Quellen zur Geschichte Traisens“, sagt Michael Pirker.

Das Topothekarsteam möchte die Datenbank erweitern. Die Traisner Online-Topothek ist seit Jänner 2018 in Betrieb. Bislang haben die Topothekare über 6.870 Bilder reingestellt (Stand: Anfang der Woche). „Wir hatten jetzt Sommerpause, wollen aber die Leute wieder mehr animieren, zu unseren Topothek-Treffen zu kommen. Das ist leider durch Corona ein bisschen eingeschlafen“, bedauert Pirker.

Die nächste Gelegenheit, sich an der Forschung rund um die Geschichte der Marktgemeinde Traisen zu beteiligen, bietet sich am Dienstag, 13. September, um 18 Uhr im Volksheim Traisen. „Wir suchen alte Fotos, Postkarten, Dokumente und Gegenstände mit Traisen-Bezug“, sagt er. Mit Alfred Streicher und Team kümmert er sich gemeinsam um das inventarische Erfassen der neuen Quellen. „Oft gibt es auch bei Verlassenschaften spannende Sachen“, weiß er, dass bei Räumungen gern wertvolle Quellen verloren gehen; denn das scheinbar Wertlose ist aus Sicht der Hobbyhistoriker oft von immensem Wert. Die Topothek verzeichnet Zugriffe aus dem In- und Ausland. Darunter finden sich Traisner, ehemalige Traisner oder sonst an der Geschichte der Region interessierte Personen. Die Topothek findet man unter traisen.topothek.at

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.