Positive Bilanz in Kaumberg nach Genusstag

Am Triestingufer zwischen Kaumberg und Leobersdorf warteten beim Rad-Genuss-Tag zahlreiche Überraschungen auf die Radfreunde. Haltestellen mit Erlebnis, Kultur und Kulinarik luden zum Absteigen und Verweilen ein. Leckerbissen gab es von heimischen Direktvermarktern, Live-Konzerte am Fahrradsattel oder nicht ganz alltägliche Spezialführungen.

Am Marktplatz in Kaumberg lockten Feuerflecken von Familie Zechner, Wildspezialitäten von der Kaumberger Jägerschaft sowie Mehlspeisen und Kuchen von der Sportunion Kaumberg. Zusätzlich gab es einen Ausschank der Landjugend und die Freunde der Ruine Araburg stellten mittelalterliche Gewänder und Gegenstände wie ein Kettenhemd oder Schwerter aus. „Es war wieder ein Super-Event und ich denke, die ganze Region ist sehr zufrieden damit“, freut sich auch Kaumbergs Bürgermeister Michael Wurmetzberger über den gelungenen Tag. Für das nächste Jahr ist der Rad-Genuss-Tag zwar noch nicht fixiert, man geht in Kaumberg aber davon aus, dass dieser wieder stattfinden wird.

