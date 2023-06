Raiffeisenbank Traisen-Gölsental: Regionalität als Erfolgskonzept

Die Raiffeisenbank Traisen-Gölsental hielt im Dormitorium des Stiftes Lilienfeld ihre Generalversammlung ab und präsentierte dabei eine erfreuliche Bilanz. Diese hätte „die Erwartungen übetroffen“, ist man im Vorstand zufrieden.

So betrug die Bilanzsumme 499 Millionen Euro, das Betriebsergebnis 4,887 Millionen Euro. Die verwalteten Kundengelder machten 947 Millionen Euro aus. Obmann Dominik Bancalari als auch die Geschäftsleiter Direktor Roman Schlosser und Direktorin Hermine Dangl hoben in ihren Reden „die Wichtigkeit der Regionalität im Geschäftsmodell der Raiffeisenbank“ hervor. Durch die Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden konnte die Bank ihre Position als vertrauenswürdiger Finanzpartner weiter festigen. „Die Unterstützung von regionalen Projekten und Initiativen bleibt ein zentraler Bestandteil der Bankphilosophie“, so die beiden.

Ein weiteres wichtiges Thema der Generalversammlung war die Wiederwahl des Obmanns. Der langjährige Obmann, Dominik Bancalari, wurde durch die anwesenden Mitglieder einstimmig erneut in sein Amt gewählt. „Seine erfolgreiche Führung und seine klare Vision für die Zukunft der Raiffeisenbank haben maßgeblich zu dem Rekordergebnis beigetragen“, heißt es seitens der Raiffeisenbank. Darüber hinaus wurden Karin Renner als neues Mitglied in den Aufsichtsrat und Matthias Weiländer als neues Mitglied in den Vorstand der Raiffeisenbank gewählt. Beide bringen aufgrund ihrer privaten unternehmerischen Tätigkeit umfangreich Erfahrung mit und werden somit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Raiffeisenbank leisten.

Gastreferent war der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ/Wien, Michael Höllerer. Er hielt einen Vortrag über die aktuelle Entwicklung am Bankensektor.