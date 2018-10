„Unser Hauptanliegen beim Verfassen dieses Buches war es, Ereignisse und Entwicklungen in Niederösterreich während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft zu dokumentieren und durch Lebenserinnerungen von Menschen, die durch diese Zeit geprägt wurden, zu ergänzen“, schildert Franz Vonwald. Gemeinsam mit Kollegin Margarethe Kainig-Huber hat der Hochschulprofessor aus Ramsau das 400 Seiten starke Werk „Schreckensherrschaft in Niederösterreich 1938-1945. Alltag in der nationalsozialistischen Zeit“ verfasst.

Nach rund zwei Jahren intensiver Forschungs- und Schreibarbeit ist die erstmalige Zusammenschau der NS-Gewaltherrschaft auf lokaler Ebene nun frisch am Markt erhältlich — gespickt mit Informationen, Dokumenten, Hunderten von Bildern und berührenden Schicksalen. „Wir haben 129 Lebenserinnerungen von Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern eingearbeitet“, präzisiert Margarethe Kainig-Huber. Beleuchtet wird dabei auch das Schicksal von Walter Fantl-Brumlik, dessen Großmutter in Traisen ein Geschäft betrieben hatte und letztlich im Konzentrationslager Theresienstadt ums Leben kam.

Insgesamt starben rund 30 seiner Familienmitglieder in der Zeit des nationalsozialistischen Völkermordes an den Juden Europas. Walter Fantl-Brumlik selbst landete in Auschwitz-Birkenau. Während sein Vater dort in der Gaskammer ermordet wurde, musste Walter Fantl-Brumlik bis zum Kriegsende schwerste Zwangsarbeit leisten. Ab Jänner 1945 wurde er mit anderen Häftlingen auf eine Odyssee, die verschiedene Konzentrationslager beinhaltete, geschickt. Extrem abgemagert und schwer erkrankt, überlebte er nur knapp die Strapazen dieser brutalen Märsche.

„Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen der Vergangenheit offen begegnen, dass sie sich Wissen aneignen und Erinnerungen bewahren.“

Die Autoren Franz Vonwald und Margarethe Kainig-Huber

„Über das Gedenkjahr 2018 hinaus wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen in unserem Land der Vergangenheit offen begegnen, dass sie sich Wissen aneignen und Erinnerungen bewahren“, beschreiben Vonwald und Kainig-Huber ihre Intention.

Eindrücke vom unter die Haut gehenden Werk erhielten die Gäste der Buchpräsentation, die im Haus der Kunst in Baden über die Bühne ging.