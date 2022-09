Brauch wieder belebt: Das Totenglöckl läutet wieder

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die ältere Generation erinnert sich noch gut an das Zügenglöckerl mit seinem hellen, etwas schrillen Ton. Wenn es alleine geläutet wurde, wusste jeder im Dorf, es ist ein Mitbewohner gestorben. Daher nannte man die Glocke auch Totenglöckl. Vom Zügenglöckl abgeleitet wurde sie auch Zinnglöckl oder Sinnglöckl genannt. „Das kommt vom schlampigen Reden“, sagt einer im Dorf. Und er meint auch, die „letzten Züge des Menschen“ wären der Ursprung des Begriffes „Zügenglöcklein“. Der Ramsauer Historiker Franz Vonwald vermutet den Ursprung jedoch im Mittelhochdeutschen – vom „Ziehen am Seil“. Das Zügenglöcklein-Läuten ist im bayrisch-österreichischen Raum sehr verbreitet. Sogar Franz Schubert hat ein Lied zum Zügenglöcklein komponiert: „klinge die Nacht durch, klinge...“

In Ramsau ist das Zügenglöcklein in den 60er Jahren verstummt. Nach dem Tod von Mesnerin Maria Pandalitschka hat der damalige Ramsauer Ortspfarrer, Pater Alfred Lang, selber das Zügenglöcklein geläutet, erzählt Berta Gehrer und erinnert sich: „Nur dieses, die anderen Glocken läutete als Schulbub mein Sohn Franz, an Sonn- und Feiertagen musste er fürs 6-Uhr-Läuten sehr früh aus dem Bett.“ Wann das Zügenglöcklein genau verstummte, ist auch sie sich nicht mehr sicher.

Jetzt erlebt es eine Renaissance, seit Pfarrer Slavomir Dlugos an alle Gemeindebürger einen Brief mit der Ankündigung ausschickte, den Brauch des Totengöckleins wieder zu beleben. Jedoch wird der Mesner nicht mehr am Glockenstrang ziehen, sondern eine elektrische Anlage wird ab jetzt alle Glocken steuern, so auch das bisher stumme Zügenglöcklein. Mit dem Zügenglöcklein hängen vier weitere Glocken im Turm der Ramsauer Pfarrkirche. Zwei Mal, im Jahre 1916 und 1942, wurden je zwei Glocken vom Turm genommen und zu Kriegszwecken verwendet. „Eine Läuteglocke, meist die kleinste, am wenigsten kostbare Glocke, wurde in den meisten Kirchen belassen“, erläutert Franz Vonwald.

Glockenweihen erfolgten 1920 und 1952

In Ramsau wurden 1920 zwei neue Glocken geweiht und 1952 wurde die Weihe von drei neuen Glocken zum großen Fest. Heinrich Brandtner senior erinnert sich: „Sechs Leute zogen die Glocken mit Bauwinden händisch in den Turm. Dafür mussten Fenster vergrößert werden, damit auch die größte mit einem Durchmesser von 93 Zentimetern und einem Gewicht von 416 Kilo, mit dem Bild der Unbefleckten Empfängnis Marias, auch wirklich in den Turm gezogen werden konnte. Nach zwei Stunden präziser Arbeit läuteten unter dem Beifall der Bevölkerung vier Glocken. 1956 kam die fünfte und größte der Ramsauer Glocken, die Heinrichglocke hinzu, benannt nach den Vornamen von Bürgermeister Steigenberger, Vizebürgermeister Zauner und Altbürgermeister Reischer. Pater Alfred Lang, der Initiator der Glocke, hieß mit zweiten Vornamen ebenfalls Heinrich.

Am Sonntag zum Erntedankfest läutete nach mehr als 50 Jahren das Zügenglöcklein wieder und zerstreute somit die besinnlichen Gedanken eines betagten Ramsauers, ihm könnte das erste Läuten des Totenglöckls gelten. Dass die Tradition wieder auflebt, freut aber alle.

Im Pfarrbrief an die Ramsauer berichtet Pfarrer Slavomir Dlugos über die Kosten der Glockensanierung: Die Glockensteuerung für alle fünf Glocken wurde heuer erneuert und die kleinste Glocke hat auch ein neues Holzjoch samt Armaturen bekommen. „Die Kosten für die Glockensanierung betrugen insgesamt 12.053 Euro, was für unsere kleine Pfarre eine große Belastung bedeutet. Ich möchte Sie daher um eine Spende für unsere Glocken bitten“, schreibt Dlugos darin.

Übrigens: Das Erntedankfest, veranstaltet vom Ramsauer Bauernbund mit einer liebevoll geschmückten Erntekrone, hat eine lange, ununterbrochene Tradition in Ramsau. Bauernbundobmann Stefan Steinacher zeigte sich dabei mit dem Erntejahr zufrieden: „Wir leben in einer sehr gesegneten Landschaft. Bei uns sind die Wiesen grün, während bereits in den Nachbartälern Trockenheit herrscht“, betonte er. Die Trachtenkapelle Ramsau und die Bäuerinnen-Singgruppe umrahmten die Feier musikalisch.

