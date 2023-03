Fastensuppenessen für den guten Zweck

.

Das Fastensuppenessen in Ramsau stand dieses Mal ganz unter dem Motto „Hilfe für die Dritte Welt“. Der Erlös kommt Pfarrer Richard Tarimo zugute, der mehrmals in Ramsau zu Gast war. Er ist bekannt unter dem Namen Barabara, was „breiter Weg“ heißt. Barabara ist in Kenia Priester und benötigt das Geld dringend für soziale Projekte.

Dafür stellten sich fleißige Frauen in den Dienst der guten Sache: Maria Nagl bereitete eine Kaspressknödelsuppe, Annemarie Keiblinger eine Knoblauchcremesuppe, Roswitha Steinacher eine Fritattensuppe und Josefa Kühberger eine Bärlauchsuppe zu. Thomas Steinacher und Michael Kaiblinger halfen den Damen. Pfarrer Slavomir Dlugos und Bürgermeisterin Gertraud Steinacher waren die ersten Verkoster der köstlichen Suppen, nach einer Stunde waren alle Suppentöpfe leer und der Spendentopf füllte sich. Weitere Spenden werden in der Pfarre noch bis zum Monatsende angenommen.

