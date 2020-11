Eschen sind als morsche Bäume bekannt. Eine davon wurde einem Forstarbeiter nun zum Verhängnis.

Der 29-jährige Traisner führte mit einem gleichaltrigem Kollegen am Samstag im Waldgebiet "Oberhöhe" in Ramsau Forstarbeiten durch. Während des Einschnittes einer Fallkerbe zerbarst die Esche in einer Höhe von rund acht Metern. Teile des zirka 50 Zentimeter dicken Stammes trafen den Traisner am linken Bein.

Der 29-jährige Sohn des Grundbesitzers leistete ihm Erste-Hilfe und verständigte die Rettung. Mitglieder der Feuerwehren Ramsau und Hainfeld trugen den Mann aus dem Forst. Das Team des Roten Kreuzes Hainfeld stabilisierte ihn. Der Rettungshubschrauber "Christophorus 3" flog ihn zur weiteren Behandlung in das Landesklinikum Wiener Neustadt. Andere Personen kamen nicht zu Schaden.