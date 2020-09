Franz Kahrer, Jahrgang 1925, ist laut Melderegister derzeit das älteste männliche Mitglied der Gemeinde Ramsau, obwohl er heute bei seiner „Rosi“, Rosa Karnik, in Kaumberg lebt. „Die Ramsau ist immer noch meine Heimat“, so sein Bekenntnis im Film, den Traudl Wolfschwenger, Franz Lahner und Franz Vonwald über den Jubilar gestaltet haben – ein Porträt des letzten Wagnermeisters von Ramsau. Am Sonntag, bei der Geburtstagsfeier zum 95er im Gasthof zur Brücklmühle in Ramsau, wurde der Film den Gratulanten, vor allem seiner Familie, vorgestellt – seinem Sohn Ewald Kahrer, Altbürgermeister von Ramsau, dessen vier Söhnen mit ihren Frauen und seinen sieben Urenkeln.

Franz Kahrer blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Auf eine Nachkriegskindheit, wo er mit Großeltern, Eltern und drei Geschwistern sehr bescheiden aufwuchs: „Wir haben nix g’habt, außer ordentliches, aber einfaches Essen“. Schmalzbrot oder trockenes Brot – Butter, Schokolade, so was hat es nicht gegeben. Trotzdem war es eine schöne Kindheit, besonders gerne erinnert er sich an die Zeit als Ministrant zurück. Damals mussten sie dem Pfarrer in lateinischer Sprache antworten, Stufengebete auswendig lernen. Dafür haben sie Geld bekommen, der Pfarrer hat für den kleinen Franz den ersten Anzug angespart, den er zur Firmung trug. Schlimme Buben waren sie auch, leisteten sich so manchen Schabernack, am Friedhof haben sie hinter den Grabsteinen verstecken gespielt, gesteht er. Eine schöne Zeit, der aber sehr bald die schlimmste Zeit seines Lebens folgte – der Krieg. Mit 18 Jahren musste er einrücken, bis 1946 war er im Kriegsdienst.

„Immer an vorderster Front, im Osten, bei der Infanterie“, erinnert sich Kahrer nachdenklich. Viermal verwundet geriet er zuletzt mit einem Lazarettzug von Polen bis Vorarlberg und in amerikanische Gefangenschaft. Zum Glück, wie er sagt, so kam er letztlich heil nach Ramsau zurück und ist bis heute dankbar dafür. Mit 25 Jahren legte er die Meisterprüfung ab und übernahm vom Vater 1955 die Wagnerei. Eine Handsäge und eine Drechselbank, das waren die Werkzeuge, alles wurde in Handarbeit gefertigt: Schubkarren, Leiterwagen, Blochwagen, Pflüge und auch Ski. Das Skifahren liebte er. Pfiffig schnalzt er mit der Zunge bei der Erinnerung, wie es „dahinging“ mit den hölzernen, selbst gemachten Skiern. Als die händische Arbeit in der Wagnerei von der industriellen Fertigung abgelöst wurde, ist Franz Kahrer in den Gemeindedienst in Ramsau getreten, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb.

Franz Kahrer: „Heute ist es schöner“

Obwohl er sich nach dem Krieg geschworen hat, nie mehr zu marschieren, „nirgends mehr wo dabei zu sein“, ist er Mitglied bei der Feuerwehr geworden, was er bis heute ist, aber heute nur noch als „Zuschauer“, wie er sagt. 30 Jahre hat er im Kirchenchor gesungen, beim Seniorenbund ist er auch Mitglied.

Er erinnert sich gerne an „seine“ Zeit zurück, trotzdem: „Heute ist es schöner“, ist er überzeugt. Wer, wenn nicht er, kann es beurteilen.

