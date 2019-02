Die Kinder der Volksschule Ramsau waren hellauf begeistert, dass sie ihre Ideen zur dringend fälligen Neugestaltung des öffentlichen Kinderspielplatzes einbringen durften.

Marisa Fedrizzi, Regionsbetreuerin der NÖ Dorferneuerungsprojekte, hat gute Erfahrungen durch die Berücksichtigung der Kinderwünsche erzielt. Kinder wissen ganz genau, ob sie lieber hüpfen oder klettern, ob sie lieber balancieren oder mit Bällen spielen. Lehrerin Karin Heindl bestätigt, dass die Ramsauer Schüler spontan wussten, was sie wollen: „Eine Seilbahn, Fußball spielen, Wasserspiele.“

Dann, beim Workshop, wurde das Hauptaugenmerk auf „Entscheidungen aus dem Bauch“, gelegt, so Fedrizzi. Das Ergebnis: „Hüpfen“ und „Klettern“ siegten. Ramsaus Bürgermeisterin Gertraud Steinacher freute sich mit den Kindern an den Spielen. Auch das Ergebnis freut sie. Denn ihre Aufgabe ist es, einen Spielplatz, den die Kinder mögen und nützen, mit dem Gemeindebudget in Einklang zu bringen. Im Rahmen der Dorferneuerung wird das Projekt auch im Audit „familienfreundliche Gemeinde“ eingebracht.

Landschaftsarchitektin ist auch eingebunden

Zuletzt ist Landschaftsarchitektin Susanna Freiß gefordert, einen Spielplatz für alle Kinderwünsche zu gestalten.

Große Freude und Mut zeigten auch die Kinder des neuen Kindergartens Ramsau, sie durften zum ersten Mal die Kletterwand hinaufkraxeln, unterstützt von den erfahrenen Kletterern Birgit Hauß und Philipp Topf, beide von der Firma Lux in Hainfeld, die die neue Kletterwand finanzierte. Die Zuschauer, Kindergartenleiterin Erika Marchart, die Kindergartenhelferinnen Beatrix Till und Heidi Berger sowie Bürgermeisterin Gertraud Steinacher, staunten nicht wenig, als nach kurzem Zögern die ersten Kinder zu Gipfelstürmern wurden, wie Ciara Prischl, Emilie Gehrer und Matthias Nagl.