Rutschige Fahrbahn: Fahrt-Ende für Lkw

Und wieder musste die Feuerwehr Ramsau einen Lkw bergen, und wieder hing dieser im Bereich „Dürrholzer Kreuz“ fest.

Der Einsatz ereignete sich am Mittwochnachmittag. Ein Lastwagen konnte auf der rutschigen Fahrbahn nicht mehr weiter. Beim Eintreffen der Floriani hing der Schwertransporter in einer Rechtskurve, in einem Bereich, wo die Straße zunehmend steiler wird, fest „ Eine Bergung mittels Abschleppstange war aufgrund eines technischen Mangels am hängen gebliebenen Lkw nicht möglich“, schildert Feuerwehrmann Patrick Zöchling.

Deswegen begleitete die Feuerwehr den Lastwagen retour zu einer Stelle, von wo dieser seine Fahrt selbst fortsetzen konnte. Nach rund 80 Minuten rückte die Mannschaft wieder ein; auch die Polizei Hainfeld war während der Bergung vor Ort.

Erst am Montag musste die Feuerwehr beim „Dürrholzer Kreuz“ einen Sattelschlepper bergen.

Wehren im Dauereinsatz Bezirk Lilienfeld: Verkehrschaos auf den Bergstraßen

