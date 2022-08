Tresordiebe schlugen zu: Hinweise erbeten!

Werbung

Kriminelle suchten die Gemeinde Ramsau heim. In der Nacht von 30. auf 31. Juli schlugen sie zu und waren erfolgreich.

Als Tatort wählten sie ein privates Wohnhaus aus. Dabei hatten sie leichtes Spiel. Sie verschafften sich Zutritt über eine hintere Eingangstüre, die für sie leicht zu öffnen war. Dann durchsuchten sie die Räumlichkeiten, darunter auch ein Büro. Sie hatten es sichtlich nur auf Bargeld abgesehen.

Aufgebrochener, leerer Tresor in Weißenbach gefunden

Im Obergeschoss wurden die Unbekannten fündig. Dort entdeckten sie einen Möbeltresor und rissen ihn aus der Verankerung. Diesen transportierten sie ab und suchten damit das Weite.

Andere Wertgegenstände nahmen sie nicht mit. Im Tresor befand sich ein fünfstelliger Eurobetrag. Die Täter waren mobil. Der Möbeltresor wurde schließlich am 3. August in einem Waldstück bei Weißenbach/Triesting aufgefunden. Er war aufgebrochen und leer. Die Polizei sicherte aber die DNA-Spuren.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Im Moment soll es laut Landespolizeidirektion Niederösterreich in der Region keinen gleich gelagerten Tresordiebstahl in letzter Zeit gegeben haben. Sollte jemand in Ramsau zwischen 30. und 31. Juli oder auch davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei, dies dringend zu melden.

Außerdem rät die Exekutive zu erhöhter Wachsamkeit und um Nutzung einbruchshemmender Maßnahmen: keine Türen oder Fenster gekippt oder unversperrt lassen, Nutzung von Bewegungsmeldern oder auch Alarmanlagen. Der kriminalpolizeiliche Beratungsdienst gibt dazu kostenlos Tipps. Infos gibt es auf jeder Polizeidienststelle.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.