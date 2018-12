Bei den sechs Beschuldigten handelt es sich um: Einen 24-Jähriger aus St. Veit/Gölsen, fünf weitere Beschuldigte im Alter von 15, 16, 16, 44 und 45 Jahren, alle aus Ramsau.

Der Knallkörper war in Tschechien gekauft worden, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit.

Der Böller der Klasse F4 explodierte in der Hand eines als Krampus verkleideten 16-Jährigen (NÖN.at hatte berichtet). Dem Jugendlichen wurden mehrere Finger abgerissen. Das Opfer wurde per Notarztwagen in ein Krankenhaus transportiert, der Perchtenlauf sofort nach dem Unfall abgebrochen.

Einige der nun angezeigten Personen seien vor etwa zwei Wochen in Tschechien gewesen, um bengalische Feuer zu kaufen, bestätigte Baumschlager einen Online-Bericht des "Kurier". Dabei hätten sie auch sechs der Böller erstanden. Fünf seien schon vor dem Perchtenlauf "verschossen" worden. Der sechste sei sich noch in der Tasche mit den Bengalen gelegen.

Der Böller dürfte irrtümlich in die Hand des 16-Jährigen geraten sein, sagte der Polizeisprecher weiter. Er soll von einem anderen Krampus weitergegeben worden sein. Der 45-jähriger Helfer sei dafür zuständig gewesen, die Bengalen anzuzünden.

Laut Baumschlager werden auch Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz erstattet. Böller der Klasse F4 sind nur zur Verwendung von Personen mit Fachkenntnis vorgesehen.

Nicht zuletzt rief der Sprecher zu vorsichtigem Umgang mit Pyrotechnik auf. Zudem riet er vom diesbezüglichen "Einkaufstourismus" im Ausland ab. Nicht zuletzt gelte es Informationen darüber einzuholen, "was man überhaupt verwenden darf".