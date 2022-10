Würdigung für Unternehmer Friedrich Gruber

Der Unternehmer und Obmann des Ramsauer Wirtschaftsbundes Friedrich Gruber erhielt den Berufstitel „Kommerzialrat“. „So eine Ehre bekommt man nicht alle Tage“, freute sich Gruber über die Auszeichnung. Die Überreichung fand letzten Mittwoch durch Bundesministerin Karoline Edtstadler am Ballhausplatz statt. „Das ist es, was wir in diesem Land so schätzen. Dass es Menschen gibt, die anpacken“, sagte Edtstadler im Rahmen der Feierstunde.

Schon mit 18 Jahren übernahm der gelernte Koch und Kellner Friedrich „Fritz“ Gruber das elterliche Gasthaus in Ramsau. Neben dem Gasthaus erwarb er Ende der 1990er Jahre das „Hafelder Kunststoffwerk“, das sich später im Areal der ehemaligen Möbelfabrik Weikersdorfer etablierte. Damit begann seine wirtschaftliche Karriere. Der Betrieb entwickelte sich zu einem renommierten Unternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf über die Landesgrenzen hinaus. Die „Hafelder Präzisionsteile GmbH“ wurde vermehrt auf Sonder-, Dreh- und Frästeile umgestellt. Sie müssen hohen Anforderungen standhalten und sehr geringe Toleranzen im Tausendstelbereich aufweisen.

Als Ergänzung übernahm Gruber 2014 die insolvente Firma Grundmann Beschlagtechnik in Hainfeld mit der gesamten Belegschaft und einer Standortgarantie. Ein Jahr später wurde die Produktion um eine Kunststoffspritzguss-Sparte erweitert. Durch den hohen technischen Standard und eine kontinuierliche Weiterentwicklung beschäftigen beide Betriebe mittlerweile 130 Mitarbeiter. Friedrich Gruber zählt somit zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region.

Erfolgreich ist er aber auch in der Vermietung tätig. Mit dem Kauf diverser Immobilien sicherte er die Nahversorgung in seinem Heimatort Ramsau und im Stadtzentrum von Hainfeld. Er rettete das Kaufhaus Eichberger, ein Fachmarkt für Spielwaren, Haushaltsgeräte und Eisenwaren, vor der Abrissbirne. Außerdem ermöglichte er als Investor die Eröffnung des „Stadtgreisslers Hainfeld“. Beide Betriebe werden familienintern geführt.

Jüngster Coup des 57-Jährigen war die Übernahme der Apotheke „Zur Gnadenmutter“ in Mariazell. Der 300-jährige Betrieb mit wertvollen europäischen Heilpflanzen und einer reichhaltigen Produktpalette von Kräuterspezialitäten ist dem Visionär seit der Pandemie ein ganz besonderes Anliegen geworden.

„Fritz Gruber hat sich nie von Rückschlägen entmutigen lassen. Er ist ein höchst Engagierter in der heimischen Wirtschaft, eine Unternehmerpersönlichkeit mit Weitblick und ausgezeichneter Fachmann seines Berufsstandes“, würdigte der Obmann der Bürgerliste von Ramsau, Bauernbundobmann Stefan Steinacher seinen Mitstreiter und Parteifreund.

