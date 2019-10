Die Polizei hat auf der Landesstraße 133 zwischen Kleinzell und Kalter Kuchl vier Raser aus dem Verkehr gezogen.

Vier Sportwagen waren in einem Pulk unterwegs. Spitzenreiter in negativer Hinsicht waren zwei Lenker, deren Autos in Estland zugelassen worden sind. Statt 70 km/h waren sie mit 137 beziehungsweise 140 km/h unterwegs. Auch die beiden anderen Sportwagen - mit Wiener Zulassung - waren mit mehr als 100 km/h unterwegs.

Die vier Lenker konnten von Beamten der Polizeiinspektionen Hainfeld und St. Veit/Gölsen angehalten werden. Von den beiden Lenkern aus Estland wurden Sicherheitsleistungen eingehoben. Sie sind bei der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt worden.