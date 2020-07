Eine verstärkte Überwachung des Motorradverkehrs führte die Polizeiinspektion St. Veit an der Gölsen heute in im Gemeindegebiet von Kleinzell durch. Zwei exzessive Raser fielen dabei besonders auf. Ein Wiener (42) war mit seinem Motorrad auf der Freilandstraße mit 180 Stundenkilometern unterwegs. Ebenfalls an der gleichen Stelle überschritt auch ein Badener (27) die erlaubte Geschwindigkeit um 64 km/h.

Die beiden Raser wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.

13 Lenker wurden direkt vor Ort gestraft.