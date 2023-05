Mehr Platz für die Lilienfelder Feuerwehr

Sich umziehen in der Garage: Das war der Ist-Zustand der Lilienfelder Feuerwehr seit Jahren. „Dort ist einfach zu wenig Platz“, weiß Lilienfelds FF-Kommandant Karl Gravogl. Der Wunsch nach mehr Raum bzw. einer Alternative bestand daher schon länger. „Es ist nicht angenehm und auch, vor allem im stressigen Einsatzgeschehen, nicht ganz ungefährlich, sich hier neben den Fahrzeugen umziehen zu müssen“, gibt er zu bedenken. Auch bliebe nicht aus, dass man ungewollt „Abgase der Fahrzeuge inhaliere“.

Die Alternative: einen Zubau ans bestehende FF-Haus, mit Zustimmung bzw. Unterstützung der Stadtgemeinde errichten zu dürfen. Glücklicherweise hat die FF Lilienfeld seit einiger Zeit wieder Mitgliederzuwachs und eine engagierte junge Nachwuchstruppe. Das Platzangebot in der bestehenden Garage wurde für die Mannschaft zusehends beengender. „Ich sehe es gemeindeseitig als unsere Aufgabe, gerade auch unseren Blaulicht- und Einsatzorganisationen, insbesondere auch dem dortigen Nachwuchs, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Ausübung ihres Ehrenamtes zu schaffen. Gerne übernehmen wir daher die Materialkosten für diesen Zubau. Ich danke auch allen FF-Mitgliedern, natürlich dem verantwortlichen Kommando, dafür, dass die notwendigen Arbeiten großteils in Eigenregie bzw. Eigenleistung erbracht werden, ebenso den unterstützenden Firmen“, betont Ortschef Manuel Aichberger.

Das konkrete Bauvorhaben betreffend, wird an der Südseite der bestehenden Feuerwehrgarage beim Sozialzentrum Lilienfeld ein eingeschoßiger Zubau mit einer Fläche von rund 52 Quadratmetern für die Unterbringung eines Umkleideraumes mit Spinden und einer Schmutzschleuse errichtet. Der Zubau soll auch zur Lagerung alter Uniformen bzw. der Regenbekleidung dienen. Am Bestandsgebäude werden nur geringfüge Änderungen vorgenommen: Bestehende Oberlichten zur Garage werden geschlossen, der Zugang von der Garage erfolgt über zwei Brandschutztüren. Der Zubau erhält an der Westseite auch einen direkten Zugang von außen. Die Ausführung erfolgt in Massivbauweise mit einer Stahlbetonplatte und -decke, die Außenwände werden mit Ziegel errichtet. Der Zubau erhält ein Flachdach. Seitens der Stadtgemeinde sind rund 60.000 Euro im Budget für die Unterstützung des Zubauvorhabens vorgesehen.

