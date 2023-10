Lebensrettung am Lilienfelder Muckenkogel

So hatte sich ein Freizeitsportler den Ausgang seiner Mountainbiketour nicht vorgestellt. Diese endete mit einem Flug ins Krankenhaus.

Auch das Rote Kreuz Lilienfeld rückte auf den Berg aus. Foto: Bergrettung Lilienfeld

Der 51-Jährige war mit seinem Bike am Muckenkogel bergauf unterwegs. Oberhalb der Bergstation kippte er plötzlich vom Fahrrad. Das sah zufällig eine Frau, die sich gerade am Berg in der Nähe befand. Sofort setzt sie die Rettungskette in Gang und begann selbst mit der Reanimation des Mannes. Bergretter der Ortsstellen Freiland und Lilienfeld und das örtliche Rote Kreuz kümmerten sich bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers „Christophorus 15“ um den Patienten. Eine Notärztin setzte dann die Reanimation fort. Der „Gelbe Engel“ brachte den Mann ins Spital.