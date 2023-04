Schrambach: Autofahrer geriet ins Schleudern

Die regennasse Straße wurde einem Autolenker am Donnerstagabend zum Verhängnis: Er kam in einer langgezogenen Rechtskurve in Schrambach, nahe des Feuerwehrhauses, ins Schleudern. Sein Pkw drehte sich und schlitterte in den Graben.

Als die Feuerwehr Schrambach eintraf, war der Lenker bereits von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde mit einem gebrochenen Bein in das Krankenhaus Lilienfeld gebracht und sofort operiert.

Die Floriani zogen mit der Seilwinde das schwer beschädigte Auto aus dem Graben und stellten es anschließend gesichert ab. „Trotz der Schwere des Unfalles kann man von Glück reden, dass dem Lenker nicht mehr passiert ist“, meint FF-Mann Werner Winkler und wünscht dem Lenker rasche Genesung.

