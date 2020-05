Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat die NÖ Landesregierung für die Basis- und Wochenstundenförderung der niederösterreichischen Musikschulen 35 Millionen Euro beschlossen. Damit betragen die Förderungen fast um eine halbe Million Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Die drei Musikschulen im Bezirk erhalten dank des Beschlusses der Landesregierung insgesamt 591.453 Euro an Unterstützung. „Davon profitieren die Musikschulen Hainfeld, Lilienfeld und St.Veit-Traisen-St.Aegyd-Hohenberg“, weiß Bundesrat Karl Bader. Die drei Musikschulen im Bezirk Lilienfeld seien ein wesentlicher Bestandteil des Gemeinschaftslebens und des Miteinanders in der Region. „Deshalb ist gerade in dieser aktuell schwierigen Situation die Förderung eine wichtige Investition für unser Zusammenleben und in unser gesamtes Kulturdasein“, betont Bader.