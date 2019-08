Vereinzelt sind sie noch auf den Straßen des Bezirks anzutreffen: Fahrzeuge mit „schwarzen Taferln“, wahre Raritäten aus vergangenen Zeiten. 647 dieser Gefährte sind bis dato noch im Bezirk Lilienfeld gemeldet — und das, obwohl sich ihre Abschaffung mit diesjährigem November bereits zum 30. Mal jährt.

Für viele treue Fahrzeughalter gerade deshalb Grund genug, sich keinesfalls von den lieb gewonnenen Erinnerungen zu trennen und auf „neue“, weiße Kennzeichen umzusteigen.

„Für uns ist das schon etwas Besonderes. Wir möchten uns nicht von unserem schwarzen Taferl trennen müssen“, schildert Familie Fennes. Als stolze Besitzer eines Motorrades R252 der Marke BMW zählen sie zu den insgesamt 647 übrig gebliebenen Exoten im Bezirk Lilienfeld. Mit dem fahrtüchtigen Untersatz werden auch heute noch regelmäßig Ausfahrten unternommen. Dabei wird auch stolz die originelle Zahlen- und Nummernkombination präsentiert. Seit 1985 ist das Motorrad im Besitz der Familie — und das soll auch noch so lange wie möglich so bleiben.

Gleiches Schicksal teilen auch wenige weitere Mitglieder der ansässigen Oldtimerklubs und Liebhabervereine des Bezirkes. Auch sie möchten ihre geliebten schwarzen Taferl nicht missen, weiß man den Wert der Erinnerungsstücke in den Verbandskreisen doch bis heute sehr zu schätzen. Ein schwarzes Taferl nennt auch noch Johann Pfeiffer aus Lilienfeld sein Eigen. Er ist stolzer Besitzer eines Toyota Tercel, eines der ersten Allrad-Pkw.

Porsche und VW mit schwarzem Taferl

Gleich mehrere Gefährte, die noch mit schwarzen Taferln unterwegs sind, lassen sich beispielsweise bei einem Blick über die Bezirksgrenzen entdecken. Denn mit viel Glück kann es sein, dass man einen der vier Oldtimer von Norbert Sidak durch Neulengbach und Umgebung kurven sieht. Der stolze Oldtimerfan zählt vier Fahrzeuge sein Eigen, darunter auch ein Porsche 356V, Baujahr 1983, und ein VW, Baujahr 1964, der 1984 in seinen Besitz überging. Auf beiden Fahrzeugen prangen noch stolz schwarze Taferl, und dies soll auch noch möglichst lange so bleiben.

„Solange ich lebe, bleiben sie. W8422 ist so eine schöne Nummer. Zu einem alten Fahrzeug passen die alten Nummerntaferln einfach so gut“, schildert der Liebhaber. Damit schließt er sich auch der Meinung von Josef Wildburger an. Auch der St. Pöltner ist noch Besitzer eines alten Kennzeichens: „Das Taferl passt einfach zum Auto, deshalb hab‘ ich’s noch“, erklärt der Unternehmer. Seit über 30 Jahren besitzt er das Auto samt Kennzeichen.

Obwohl rund die Hälfte der noch bestehenden schwarzen Kfz-Kennzeichen auf landwirtschaftlichen Maschinen und Fahrzeugen gemeldet sein soll, sind diese jedoch kaum auf den heimischen Straßen und Feldern zu erspähen. Wer jedoch Glück hat, könnte vor allem in St. Veit noch den ein oder anderen Anhänger auf den Straßen entdecken. Denn Gerhard Lechner vom St. Veiter Oldtimerclub 19020 ist sich sicher, dass es noch eine Handvoll funktionstüchtiger Fahrzeuge gibt. Nur sie zu finden, sei schwer, schmunzelt das Vereinsmitglied. Oftmals verstauben die Fahrzeuge und einst so wichtigen Maschinen in Garagen und Lagerhallen, sofern sie nicht von einem begeisterten Liebhaber liebevoll in Schuss gehalten und gepflegt werden.

Was übrigens das Geheimnis für eine lange Lebensdauer der Oldtimer darstellt, weiß der Neulengbacher Autoliebhaber Norbert Sidak ganz genau: „So ein Auto soll laufen. Stehen ist ganz schlecht.“