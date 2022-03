Ein Lichtermeer in Hohenberg: Reaktionen auf den Ukraine-Krieg

„Ich rede viel mit meinen Senioren. Es kommen bei allen eigene, schreckliche Kriegserinnerungen hoch“, bringt Senioren-Bezirksobfrau Traudl Wolfschwenger die Betroffenheit über den Ukraine-Krieg auch im Bezirk Lilienfeld auf den Punkt.

Sie selbst hat den 1956 von der damaligen Sowjetunion niedergeschlagenen Volksaufstand in Ungarn klar vor Augen. „Unser Auto stand vollgetankt im Hof, die Koffer gepackt, die Familie in Reisekleidung im Wohnzimmer versammelt, alle waren sehr aufgeregt. Mein Stiefvater hörte ununterbrochen Nachrichten, man wartete, ob die Russen auch in Österreich einmarschieren werden“, schildert Wolfschwenger.

Einige Hohenberger haben indes am Sonntagabend spontan ein Zeichen für den Frieden gesetzt und ein Lichtermeer am Marktplatz entzündet, wir hatten berichtet:

Zeichen für den Frieden Lichtermeer in Hohenberg

„Wir sind nur ein kleiner Ort, aber Friede, Solidarität und die Zukunft unserer Kinder liegen uns am Herzen“, teilen die Organisatoren mit.

„Wir sind nur ein kleiner Ort, aber Friede, Solidarität und die Zukunft unserer Kinder liegen uns am Herzen“, so die Lichtermeer-Organisatoren. Foto: privat

Wirtschaftlich gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Die eine oder andere Maschine nach Russland hat etwa die Türnitzer Firma TST Seilgeräte Tröstl bereits geliefert. Der Ukraine-Krieg betreffe den Betrieb nicht – abgesehen von den hohen Energiekosten: „Alles wird teurer, aber das ist für alle Unternehmen gleich“, heißt es auf NÖN-Anfrage.

Ähnliches gilt für die Firma Neuman, die mit 1.100 Mitarbeitern am Standort Marktl der größte Arbeitgeber im Bezirk Lilienfeld ist. „Bis auf die steigenden Energiekosten sind wir nicht betroffen“, bestätigt Neuman-Geschäftsführer Matthias Benz.

„Wir haben bereits einen Krisenstab eingerichtet.“Werner Stoebich, Pressesprecher von Welser Profile aus dem Nachbarbezirk Scheibbs

Während Betriebe im Nachbarbezirk Scheibbs, wie ZKW in Wieselburg oder Busatis in Purgstall, keine Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine oder Russland pflegen, kauft etwa die Holzindustrie Mosser aus Randegg Ware in geringem Umfang aus Russland. „Die direkten Auswirkungen für uns schätzen wir daher als eher gering ein“, erklärt Geschäftsführer Reinhard Mosser.

Allerdings rechnet man bei Mosser aufgrund der steigenden Öl- und Gaspreise mit höheren Kosten bei Transporten, Strom und Verpackung. „Sollten Lieferengpässe bei Energieträgern auftreten oder der Zahlungsverkehr mit Russland eingeschränkt werden, hätte das deutlichere negative Auswirkungen auf Europa“, ist Reinhard Mosser überzeugt.

„Wir haben bereits einen Krisenstab eingerichtet“, sagt auch Werner Stoebich, Pressesprecher von Welser Profile mit Werken in Gresten und Ybbsitz.

„Wir haben ein paar Kunden in der Ukraine, in Russland und in Belarus. Wir versuchen, die Geschäftsbeziehungen aufrecht zu halten, was zunehmend schwieriger wird. Abzuschätzen, wie sich die indirekten Folgen auswirken und ob sich der Konflikt noch nach oben schraubt, gleicht aktuell einem Blick in die Glaskugel. Viele unserer Kunden und Lieferanten pflegen intensive Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine oder Russland. Das wird in weiterer Folge auch für uns wirtschaftlich spürbar werden“, weiß Stoebich. Und: Generell werde dieser Krieg „weder an der Gesellschaft noch an der Wirtschaft spurlos vorübergehen“, ist er sich sicher.

Erhöhter Bedarf an Atemluftflaschen

Mit „sehr beschränktem Einfluss“ auf die eigenen Geschäfte rechnet Timo Snoeren, Vizepräsident von Worthington Industries in Kienberg.

Worthington exportiert in insgesamt 80 Länder, darunter in die Ukraine. Seit der letzten Woche ist dort ein erhöhter Bedarf an Atemluftflaschen festzustellen. „Auch wird mehr Sauerstoff in den Spitälern der Ukraine benötigt. Wir können aber der erhöhten Nachfrage nachkommen“, versichert Snoeren. Der Vizepräsident erwartet dafür Ausfälle von bestehenden und künftigen Aufträgen der russischen Kunden sowie Unterbrechungen der Lieferketten und höhere Kosten für Öl, Gas, Transport und bei den Stahl-Legierungen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden