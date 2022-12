Kinderbetreuungsoffensive: Kooperation für die Kleinsten

Werbung

Im Zuge der niederösterreichweiten Kinderbetreuungsoffensive braucht es 15 neue Kindergarten-Gruppen in der Kleinregion Traisen-Gölsental. „Das ist nicht in allen Gemeinden umsetzbar“, erklärt Obmann Manuel Aichberger. Daher setzt die Kleinregion auf Zusammenarbeit über Gemeinde-, Partei- und Bezirksgrenzen hinweg. Sie definierte drei regionale Zentren: Lilienfeld, Hainfeld und Wilhelmsburg. Hier sollen Neubauten für zehn Gruppen entstehen.

„Wir haben das Grundstück und bauen jetzt umso größer“, berichtet Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle (SPÖ). Seine Gemeinde plant einen Kindergarten für vier Gruppen, nahe der B 18 und in nächster Nähe zu Rohrbach.

In Lilienfeld ist zum einen ein Zubau für eine Gruppe an den jetzigen Landeskindergarten geplant. Zum anderen könnte – in Kooperation mit dem Stift – eine Kleinstkindergruppe in der Klosterrotte 4 untergebracht werden. Der Architektenwettbewerb startet im Frühjahr.

Es gab bereits Lokalaugenscheine zu den Bauvorhaben, 2024 sollen sie fertig sein. Ergänzend dazu läuft eine Studie, wo zusätzliche Gruppen notwendig und sinnvoll sind. Aichberger denkt dabei zum Beispiel an den Talstrang Richtung Steiermark.

Ein Grund für das Engagement ist die starke Abwanderung: In den letzten zwanzig Jahren sind in manchen Gemeinden mehr als ein Drittel der Frauen zwischen 15 und 45 Jahren weggezogen. „Wir müssen attraktiver für Frauen und Familien werden“, ist Aichberger überzeugt. In der Offensive sieht die Kleinregion eine Chance, die Entwicklung zu stoppen.

„Genauso stellen wir uns das in ganz Niederösterreich vor“, gratulierte die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zur Zusammenarbeit. Das Land fördert die baulichen Maßnahmen mit bis zu 48,6 Prozent. Zur Verbesserung des Personalschlüssels soll es außerdem 15.000 Euro pro Gruppe und Jahr geben.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.