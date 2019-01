Gemütlich beisammensitzen oder Hausaufgaben erledigen, während die Mitschüler mehr über den Glauben und kirchliche Traditionen erfahren – wer sich vom Religionsunterricht abmeldet, genießt im Moment eine Freistunde. Wenn es nach ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann geht, ist es damit bald vorbei. Er strebt die Einführung eines verpflichtenden Ethik-Unterrichts für alle vom Religionsunterricht abgemeldeten Schüler an.

In der Region sieht man diese Entwicklung positiv. „Ethikunterricht für vom konfessionellen Religionsunterricht abgemeldete Schülerinnen und Schüler ist sowohl aus pädagogischen als auch aus organisatorischen Gründen sinnvoll“, betont Direktor Josef Heindl vom BG/BRG Lilienfeld. Denn die Schule sei auch ein wichtiger Ort für die Vermittlung von Werten. Das wertet auch Martin Simader, Direktor der Mittelschule Lilienfeld, so und sieht damit eine große Verantwortung, aber auch gleichzeitig eine Chance auf die Schulen zukommen: „Es war schon immer wichtig und ist aktuell besonders notwendig geworden, das Thema ,Wie wollen wir gemeinsam in Österreich bzw. Europa zusammenleben?‘ unaufgeregt und lösungsorientiert zu diskutieren und in unserer Gesellschaft fest zu verankern.“ Dabei gehe es um essenzielle Fragen wie: „Welche Werte, welche gesellschaftlichen Normen, welches Frauenbild sollen Gültigkeit haben?“.

„In den Kindergärten und in den Schulen muss der Start für die Einführung unserer gesellschaftlichen Normen erfolgen.“

Martin Simader, NMS-Direktor

„Schule kann dabei natürlich nicht alle Probleme lösen. Aber in den Kindergärten und in den Schulen muss der Start für die Einführung unserer gesellschaftlichen Normen erfolgen“, ist Simader überzeugt. An der Lilienfelder Mittelschule werde schon jetzt im Rahmen des „sozialen Lernens“, der „politischen Bildung“ und im täglichen Miteinander ein wichtiger und oftmals in der Gesellschaft gar nicht gesehener unverzichtbarer Beitrag durch die Lehrer geleistet. Deshalb sieht Simader auch einen zusätzlichen Unterrichtsgegenstand mit einem dazugehörigen Lehrplan als weiteren richtigen Schritt in eine positive gemeinsame Zukunft.

Dass es mit einem Ethikunterricht auch zu weniger Abmeldungen vom Religionsunterricht kommen wird, davon ist Heindl überzeugt. Das sieht auch Armin Haiderer, der Präsident der Katholischen Aktion, so: „Ich kenne fast niemanden, der wegen des Inhalts nicht in Religion geht. Aber die Konkurrenz Freistunde ist groß.“

In der HTL sowie im BRG/BORG St. Pölten werden im Schulversuch „Ethik“ philosophische Fragestellungen und moralische Herausforderungen der Gesellschaft besprochen. Am Stundenplan stehen Menschenrechte, Bioethik oder Umweltschutz. „Das Ziel ist es, den Schülern Werkzeuge zur Beurteilung ihrer eigenen Entscheidungen mitzugeben“, erklärt Andreas Schalk-Pressl (HTL). Das bestätigt auch seine Kollegin Angela Lahmer-Hackl aus dem BORG: „Es geht darum, die Jugendlichen am Weg zu selbstständig denkenden Erwachsenen zu begleiten.“