Filmchronisten nun in Traisen unterwegs

Von Hannah Zuser

Unterwegs im Solarbus, der Mini-Kino und Produktionsstudio zugleich beherbergt, hat es sich das Team um Projektleiter Ernst Kieninger und Historiker Bernhard Gamsjäger als die sogenannten „Filmchronisten” zur Aufgabe gemacht, Regionalität und ihre prägenden Bestandteile in 15-minütigen Filmen abzulichten. Für das Drehen und die Ausstrahlung der heimischen Kurzdokumentationen, in der auch Anrainerinnen und Anrainer miteinbezogen werden, wurde der Verein „Original TV” gegründet. Das ganze Vorhaben wird von der LEADER-Region, ein Förderprogramm der EU zur Stärkung von mittlerweile 39 ländlichen Gemeinden in Mostviertel-Mitte, gesponsert. Jetzt machten sie auch Halt in Traisen.

Drehort Traisen: Campingplatz, Motorräder und Fabriksarbeit

Insgesamt seien fünf Kurzfilme in der Marktgemeinde Traisen geplant, verrät das Team. Die Dreharbeiten begannen bereits am dortigen Campingplatz, der seit 60 Jahren ein Urlaubsdomizil ist und von Familie Wallentin in der dritten Generation geführt wird.

Im Fokus der Kurzfilme sollen weiters Streetworker stehen, die bereits seit 20 Jahren aktiv in der Marktgemeinde verankert sind, Motorradikone Rupert Hollaus und die jährliche Fahrt zum Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen zu seinen Ehren und auch ein Beitrag über den Alltag von Frauen in Fabriken.

Ebenfalls soll in Hainfeld, Rohrbach, St. Veit und Eschenau gedreht werden. Ab Ende 2023 können die fertiggestellten Filme angesehen werden und erweitern damit die Filmesammlung, die bereits rund 100 Filme umfasst.