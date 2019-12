Einen nicht alltäglichen Badegast hatten Besitzer eines Einfamilienhauses in ihrem Swimmingpool in Hainfeld. Ein Rehbock hatte sich auf dem Anwesen verirrt und war in Panik in den dortigen Pool im Garten gesprungen. Leider war es um die Schwimmfähigkeiten des Tieres nicht gut bestellt.

Auch der rettende Beckenrand war trotz Selbstbefreiungsversuchen nicht erreichbar und der Kampf ums Überleben begann. Glück im Unglück hatte das Tier allerdings, dass es von Nachbarn entdeckt wurde.

„Neben dem Absetzen des Notrufes an die Feuerwehr unternahmen diese auch die ersten vollkommen richtigen Schritte, um dem Tier im beizustehen“, schildert Hainfelds Feuerwehrkommandant Anton Durst. Unter gemeinsamer Anstrengung gelang es, das Wild aus seiner misslichen Lage zu befreien und in Sicherheit zu bringen.

Nach einigen Stunden hatte sich der Rehbock erholt und konnte selbstständig in die Freiheit entfliehen.