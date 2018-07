Das Reisalpenschutzhaus wurde 1898 gebaut, besteht aus einem gemauerten Schutzkeller sowie einem Holzriegelbau mit einer Lärchenholzschindelwand. Es verfügt über 60 Sitzplätze und eine große Sonnenterrasse. Gefeiert wird das 120-jährige Bestehen der Hütte beim Fest „Klingende Almen“ am 26. August.

Ein weiteres musikalisches Bergerlebnis steht bereits am Samstag, 7. Juli, ab 18 Uhr am Programm, wenn die Band „Soko Stainz“ einen „Mix aus Stubnmusi, Blues, Boarischem und Liedern von Herbert Pixner“ zu Gehör bringt. „Die Zufahrt ist ab Mittag von Innerfahrafeld bis zur Hütte mit einem Allradauto auf eigene Gefahr gestattet“, informiert Helga Zöchling, „das ist insgesamt vier Mal im Jahr so, auch bei der Bergmesse am 14. Oktober.“

Seit dem Frühjahr 2016 ist sie Wirtin auf der Reisalpe. „Ich habe die richtige Wahl getroffen“, sagt Zöchling. Der Betrieb mit Möglichkeiten zum Übernachten und Abhalten von privaten Veranstaltungen sei aber sehr wetterabhängig, die Saisonen daher unterschiedlich durchwachsen. Gut besucht sind laut ihr üblicherweise Sommer und Herbst, derzeit ist täglich außer dienstags geöffnet.

Und was ist für die Pächterin persönlich das Besondere an der Reisalpe? „Der Panoramablick und die Sonnenaufgänge“, schwärmt Helga Zöchling.