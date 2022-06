Rohrbacher (86) ist seit 70 Jahren Florianijünger

Unzählige Stunden sind Ehrenamtliche für die Feuerwehr tätig, manchmal unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Einer davon ist der Rohrbacher Johann Grossmann. Seit 70 Jahren ist er mit Leib und Seele dabei und kann auf ein langes, einsatzreiches Leben bei der Feuerwehr zurückblicken.

„Begonnen hat es bei der Feuerwehr Hainfeld. Wir durften erst mit 16 Jahren zur Wehr, denn 1952 hat es noch keine Feuerwehrjugend gegeben“, erzählt der gelernte Polsterer.

„Lustig war es auch oft“

Mit 19 Jahren ehelichte er seine Leopoldine und trat der FF St. Veit bei. Nach der Übersiedelung in das gemeinsam erbaute Haus in Rohrbach holte ihn FF-Kommandant Alfred Auer 1962 in die kleine Gölsentalgemeinde, damit eine schnellstmögliche Einsatzbereitschaft hergestellt werden konnte.

„Die Kameradschaft war gut und es war eine sinnvolle Abwechslung“, erzählt der heute rüstige 86-Jährige im NÖN- Interview – und ergänzt verschmitzt: „Und lustig war es auch oft“.

1954 war Grossmann zum ersten Mal bei Wettkämpfen in Tulln dabei, es sollten im Laufe seiner Feuerwehrlaufbahn noch viele mehr werden.

Altkommandant Erich Schildböck findet nur lobende Worte für den Feuerwehrkameraden: „Herr Grossmann war als Gruppenkommandant sehr verlässlich. In den Achtzigerjahren war er immer bei den Bewerbsgruppen dabei, bis ins hohe Alter zeigt er sich am Feuerwehrwesen interessiert“.

„Ehre, wem Ehre gebührt“, sagt indes Feuerwehrkommandant Wolfgang Bader, der sich aus seiner eigenen Zeit bei der Feuerwehrjugend noch an das Engagement von Grossmann bei der heimischen Wehr erinnern kann. Er betont: „Unsere älteren Kameraden sind bei uns immer willkommen“ .

In einem würdigen Rahmen soll das verdiente Mitglied demnächst für sein 70-jähriges Ehrenamt geehrt werden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.