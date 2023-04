Hohenberger Volksschule in neuem Glanz

In den Sommerferien begannen die Arbeiten im Schulgebäude, die vor Kurzem fertiggestellt werden konnten. Neben Malerarbeiten im oberen und unteren Geschoss im Gang sind in drei Volksschulklassen neue Böden verlegt worden. In einer Volksschulklasse und in der Nachmittagsbetreuungsklasse musste der Boden abgeschliffen werden. Überdies wurden für die Volksschule ein neuer Aufbewahrungskasten angekauft und die Garderoben für die Volks- und Mittelschule sind erneuert worden. Sämtliche Arbeiten konnten in der schulfreien Zeit durchgeführt werden. „Wir möchten durch laufende Instandhaltungsarbeiten unsere Schule in einen guten Zustand halten. Auch unsere Bauhofmitarbeiter haben bei den ganzen Arbeiten mitgeholfen“, ist Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer erfreut. Der Gemeinderat hatte die Arbeiten einstimmig genehmigt. Insgesamt sind Kosten von 48.000 Euro angefallen. „Von Seiten des Schul- und Kindergartenfonds wurden uns Förderungen von 25 Prozent zugesichert“, informiert Lerchbaumer.

