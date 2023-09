Treffen der Landesfeuerwehrverband-Funktionäre

Jedes Jahr treffen sich ehemalige Funktionäre des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes. Heuer war Lilienfeld Austragungsort. 137 ehemalige Führungskräfte der niederösterreichischen Feuerwehren, so viele wie noch nie, erwartete ein interessantes Programm in der Bezirkshauptstadt Lilienfeld.

Nach einem Frühstück und einer kurzen Begrüßung durch Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss berichtete Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner im Cellarium des Stiftes Lilienfeld über aktuelle Themen im Landesfeuerwehrverband. „Die Gesellschaft lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Und die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren riskieren manchmal im Einsatz sogar ihr Leben für andere. Dafür gebührt ihnen unser aller Dank, sowie höchste Anerkennung und Wertschätzung. Außerdem bringen sich unsere Feuerwehrmänner- und Frauen auch sonst in vielfältiger Weise im gesellschaftlichen Leben aktiv ein, wenn man etwa an die unzähligen Feste und Events im Jahreskreis denkt“, betinte indes Bürgermeister Manuel Aichberger in seinen Grußworten.

Aufgeteilt in drei Gruppen stand dann eine Besichtigung der Bezirkshauptstadt am Programm. Im Zdarsky-Museum lernten die Reservisten die Wiege des alpinen Skilaufes näher kennen, in einer interessanten Führung durch das Stift Lilienfeld erfuhren sie Wissenswertes zur Entstehung des Zisterzienserordens und die Errichtung des Stiftes. Vor allem die prunkvolle Bibliothek hatte es den Teilnehmern angetan. Bei einer Führung durch die Firma Prefa-Aluminium-Produkte bekamen die Teilnehmer einen Überblick über die Herstellung und Verwendung der Prefa Dach- und Wandelemente sowie der für das Feuerwehrwesen wichtigen Hochwasserschutzelemente.

Beim Mittagessen im Stift Lilienfeld dankte Abt Pius den Feuerwehrmitgliedern für ihren Einsatz in der Öffentlichkeit. Mit einer Leistungsschau der aktuellen Waldbrandausrüstung durch die Sonderdienstmitglieder des Bezirkes im Innenhof und einem gemütlicher Abschluss im Cellarium des Stiftes, bei dem es viel von früher zu berichten gab, endete dieses interessante Treffen.