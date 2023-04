Kaumbergerin will nachhaltig wirtschaften

Die Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ der Fachschule Pyhra hat anlässlich des Welthauswirtschaftstages, der jedes Jahr am 21. März begangen wird, eine Ausstellung unter dem Motto „Ressourcen schonen – Müll vermeiden“ erstellt. Tatkräftig mitgewirkt hat dabei auch die Schülerin Alexandra Zechner.

„Wir haben uns hier mit der ganzen Klasse überlegt, was wir tun können und haben so gemeinsam mit dem Lehrpersonal die Ausstellung entwickelt“, erklärt die Kaumbergerin. Ihre Aufgabe mit den Klassenkameraden war es, „hier sich verschiedene Stationen zu überlegen und dafür zum Beispiel die Plakate zu gestalten“, führt die 16-Jährige weiter aus.

Wiederverwendbare Glasflaschen für Milch als Idee für Nachhaltigkeit

Auch im Alltag achtet Zechner, die in Pyhra den dritten und somit Abschlussjahrgang besucht, auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. „Wir schauen eigentlich alle aus der Klasse, dass wir umweltbewusst leben und sind so auf die Ausstellung gekommen“, betont die Kaumbergerin. Zu Hause hat Zechner selbst einen Mutterkuhbetrieb und auch hier schaut man laut der Schülerin immer auf Nachhaltigkeit. „Man kann zum Beispiel beim Vertrieb von Milch darauf achten, dass man nur Glasflaschen verwendet und diese danach auch wieder verwendbar macht“, erklärt die Schülerin.

Die Ausstellung an der landwirtschaftlichen Fachschule Pyhra war bis inklusive 31. März zu sehen. Die Schüler hoffen allerdings, dass ihre „Message“ auch über diese Zeit hinaus Gehör findet und einige Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil anregt. Daher werden sie diese beim Tag der offenen Türe in der Schule am 23. April wieder präsentieren.

„Es ist sehr erfreulich, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Lehrpersonal für die Bewusstseinsbildung im Bereich Ressourcenschonung einsetzen. Die Vermeidung von Müll bzw. deren richtige Trennung sind gleichzeitig Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz. Jeder kann dazu seinen Beitrag leisten“, begrüßt Bildungs-Landesrätin Teschl-Hofmeister das Engagement der Schülerinnen und Schüler.

