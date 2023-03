Neuer Glanz für die Lehenrotter Orgel

In der Pfarrkirche zum Heiligen Leonhard in Lehenrotte befindet sich eine kleine wertvolle Orgel. Sie ist eine der drei noch erhaltenen alten Orgeln im Bezirk Lilienfeld. Das denkmalgeschützte Instrument in Lehenrotte wurde vermutlich um das Jahr 1800 von einem Kremser Orgelmacher erbaut. Im Laufe der Jahrzehnte erfuhr die Orgel zahlreiche Veränderungen, teilweise um dem sich ändernden Zeitgeschmack zu entsprechen, aber auch als „Metallspender“ für Kriegszwecke. Von 1936 bis 1956 verstummte die Orgel von Lehenrotte gänzlich, weil viele Pfeifen fehlten. Im Jahre 1957 wurde die Orgel wieder instandgesetzt. Sie präsentiert sich seither als ein Instrument mit wertvoller, historischer Substanz, das aber gleichzeitig Teile von wenig geglückten Ergänzungen und Eingriffen enthält. Zudem ist der Holzwurm aktiv.

Im vergangenen Jahr entschied sich der Pfarrgemeinderat von Lehenrotte mehrheitlich für die Restaurierung der Orgel. Auf Empfehlung von Dechant P. Andreas Pirngruber wurde ein Orgelkomitee gegründet, das sich seit Herbst 2022 um die Finanzierung des Projektes kümmert. Unterstützung erfährt das Orgelkomitee durch das Orgelreferat der Diözese St. Pölten. Neben beratender Tätigkeit stellt es die Verbindung zu den Fördergebern Bundesdenkmalamt und Land Niederösterreich her. Die Pfarre Lehenrotte hat für das Projekt rund 50.000 Euro aufzubringen. Zur Zeit werden drei Angebote von österreichischen Orgelbauern geprüft. Mit etwas Glück könnte der Auftrag noch heuer vergeben werden. Die hohen Kosten resultieren aus der Notwendigkeit, dass hunderte Einzelteile behutsam restauriert bzw. ergänzt werden müssen.

Benefizkonzert noch im März

Am 25. März 2023 findet das dritte Benefizkonzert für die Orgelrestaurierung in der Pfarrkirche Lehenrotte statt. Zur Aufführung gelangen Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ in der Version für Streichquartett. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Das Orgelkomitee freut sich über jede freiwillige Spende zugunsten der Orgelrestaurierung.

Bernhard Hanak, der mit Grabriele Hinterwallner dem Orgelkomitee vorsteht, wirkt seit 2012 als Organist in Lehenrotte. Das Orgelprojekt sorgt seit seines Bestehens für eine kulturelle Belebung des kleinen Ortes Lehenrotte. Nach erfolgter Restaurierung soll die Orgel nicht nur bei den Gottesdiensten erklingen, sondern auch für Konzerte genutzt werden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.