Neues Leben für Heimatmuseum

Nachdem das Heimatmuseum im Mai letzten Jahres seine Pforten schließen musste, war es um das Projekt still geworden.

Roland Herold, der das Museum von 1987 bis 2022 leitete, ging in Pension und mit seinem Rückzug schloss auch das Museum. Nun gibt es aber neue Pläne zur Revitalisierung des Heimatmuseums und die erste Ausstellung soll bereits im nächsten Jahr zu sehen sein. „Aktuell wird das Museum komplett entrümpelt und es wird auch die Struktur des Gebäudes saniert“, erklärt Harald Mittermüller. Dies ist ein sehr langfristiges Projekt, da bei den Umbauarbeiten darauf geachtet wird, dass keine wertvollen Exponate verschwinden. „Wir müssen hier natürlich schauen, was weggelassen werden kann und was wir behalten wollen. Es gibt sehr viele schöne Exponate, die wir in Zukunft nutzen wollen“, berichtet Mittermüller.

Nach dem Umbau, welcher wohl noch das ganze Jahr dauern wird, soll 2024 eine neue Ausstellung präsentiert werden. „Ende 2024 wollen wir nach Kontaktaufnahme mit dem niederösterreichischen Museumsmanagement einen Relaunch des Museums machen“, verrät Mittermüller, der bei sich dem Projekt „Museum neu“ angenommen hat. Die Leitung des Museums wird künftig Gertrud Mittermüller übernehmen. „Ich werde ihr dabei nur zur Seite stehen“, erklärt Ehemann Harald. Für die neuen Ausstellungen will man dabei nicht nur neue Exponate anschaffen, sondern auch bereits bestehende neu aufbereiten und in neuen Gegebenheiten ausstellen. Es sollen aber auch die Themenkreise erweitert werden und die Schwerpunkte des Museums neu gedacht werden. „Hier befinden wir uns aber noch mitten in der Planung“, sagt Mittermüller.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.