Österreichs größter und schnellster Passagierhelikopter, die „Augusta“ von Wolfgang Pitterles „Heli Line“, landete im Weißen Zoo in Kernhof - mit einem prominenten Gast an Bord. Baulöwe Richard Lugner bot seiner Simone einen exklusiven Ausflug zu Tiger und Co. „Da treffen heute zwei PR-Genies aufeinander“, war von einem Schaulustigen zu hören. Er bezog sich damit auf Senior-Zoodirektor Herbert Eder und "Mörtel" Richard Lugner. Letzterer scherzte: „Herbert ist mein Lieblingskameltreiber.“ Sprach es und signierte Herbert Eder das Buch "Die Lugner-Story".