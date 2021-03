„Höflich, freundlich, mit gewählter Ausdrucksweise“: So beschreibt Renate Dobner die Stimme eines jungen Mannes, der vor einigen Tagen bei ihr anrief und ihr die „freudige Botschaft“ des Gewinns einer ÖGK-Lichttherapie verkündete. Da schrillten bei der pensionierten Hainfelder Lehrerin die Alarmglocken. Sie hatte doch erst in der Lilienfelder NÖN jenen Artikel gelesen, der im Namen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) vor genau diesen fiesen Betrugsversuchen warnte. Der Angerufene sei für eine neuartige Lichttherapie ausgewählt worden, ein Therapeut würde dafür sogar ins Haus kommen. Doch das ist Humbug! Die ÖGK bietet keinerlei Therapien dieser Art per Telefon an. Die Anrufer scheinen so zu versuchen, an persönliche Daten gelangen zu wollen.

„Gegen Mittag läutete es am Festnetztelefon. Die Stimme an der Leitung klang sehr geschult“, erinnert sich Dobner. Der Anrufer machte sie aber dennoch stutzig. „Er fragte: ,Spreche ich mit Familie Dobner?‘ Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alleine lebe“, erzählt sie.

Und: „Er gratulierte mir, dass ich einen Workshop für eine Lichttherapie gewonnen hätte.“ Dabei ließ sich die Person trotz eines „Nein, danke!“ beim Reden nicht unterbrechen und wies auf den Aspekt der Gesundheit dieser Therapieform hin. Dobner: „Wir haben nur kurz telefoniert. Ich habe dann einfach aufgelegt.“ Schaden ist Dobner durch den verdächtigen Anruf nicht entstanden. Der Unbekannte hat sich bislang auch kein zweites Mal gemeldet. „Vermutlich, weil er merkte, dass ich nicht darauf reinfalle“, meint sie. Sie wandte sich aber an die NÖN, um zu zeigen, dass keiner vor solchen Betrugsversuchen gefeit ist.

„Die Stimme an der Leitung klang sehr geschult.“ Renate Dobner über den Telefonbetrüger

Kriminalpräventionsbeamter Ferdinand Lerchbaumer warnt vor derartigen Anrufen, die es in verschiedensten Varianten, wie auch mit vermeintlichen Lottogewinnen, Microsoft-PC-Reparaturangeboten oder der Vortäuschung von Einbrüchen, gibt. „Geben Sie niemals am Telefon Angaben zu ihrem Vermögen, wie Kontonummern oder Bargeldbestände, preis“, unterstreicht er. Stets sollte man sich Namen und eine Rückrufnummer des Anrufers geben lassen und diese Daten der Exekutive übergeben. Ganz wichtig sei es, den Fremden keine Hausbesuche zu erlauben. Dobner hat, meint er, richtig reagiert: Sie hat einfach aufgelegt!