Lawinen: 42 Gefahrenstellen im Bezirk Lilienfeld

Ein Lawinenabgang erschütterte Mitte der Woche vor allem Freizeitsportler. Am Hennesteck wurde ein Tourengeher von einer Lawine verschüttet. Diese hatte sich selbst ausgelöst. Ein immer schwelendes Restrisiko beim alpinen Wintersport.

Nur durch das rasche, professionelle Agieren aller Rettungskräfte (wir hatten berichtet, siehe unten) konnte der Mann lebend geborgen werden.

Lawinen sind in voralpinen Lagen des Bezirks Lilienfeld aber nichts Ungewöhnliches.

Aus aktuellem Anlass gab die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) der NÖN eine Übersicht über Lawinen und deren Gefährdung im Bezirk.

„Lawinen werden dann als definierte Einzugsgebiete ausgewiesen, wenn konkret Gebäude oder Infrastrukturen wie Straßen gefährdet werden könnten. Davon gibt es im Bezirk 42 in den Gemeinden Annaberg, Türnitz, Mitterbach, St. Aegyd und Hohenberg“, erläutert dazu der Sektionsleiter der WLV, Christian Amberger.

Auf der Halterlahn sind Lawinenwerke als Schutzmaßnahme montiert. Foto: WLV

Die Bekannteste und potenziell Gefährlichste ist, betont er, „die sogenannte Halterlahn in Annaberg, wo schon zahlreiche historische Lawinenabgänge dokumentiert sind.“ Er erinnert an den katastrophalen Ausgang zweier Lawinenstürze in den Jahren 1896 und 1944 mit insgesamt sechs Toten. Dies ist auch auf einem Marterl an der Bundesstraße B 20 nächst dem Ausschüttungsort der Lawinen festgehalten.

In den Jahren 1953 bis 1962 wurden daher durch die Wildbach- und Lawinenverbauung technische und waldbauliche Schutzmaßnahmen errichtet. „Diese werden derzeit umfassend saniert und ergänzt“, führt er aus.

Daneben gibt es im freien Gelände aber noch etliche nicht dokumentierte Lawinenstriche und Anbruchgebiete für Schneerutsche. „Das sind für gewöhnlich die Bereiche, wo es zu Unfällen beim Tourengehen kommt, wie es auch beim jüngsten Lawinenabgang in Annaberg der Fall war“, erklärt Amberger.

Doch es sind noch weit mehr Ereignisse dokumentiert: Am „Lahnsattel“ ging 1844 eine Lawine ab, die elf Personen verschüttete. 1878 löste sich am Göller eine Lawine, bei der 13 Personen den Tod fanden. Weitere folgten 1907, 1909 und 1923.

1944 gingen in drei Tagen vier Lawinen ab, eine am Lahnsattel, zwei vom Göller und weitere vom „Kleinen Göller“. Dabei gab es aber keine Verschütteten. Heute kann man sich vorab informieren. Die aktuelle Lage erfährt man beim Lawinenwarndienst unter www.lawinenwarndienst-niederoesterreich.at

