Neues Gesicht im Hohenberger Gemeinderat

In der letzten Gemeinderatssitzung lobte Bürgermeister Ferdinand Lerchbaumer (SPÖ) Harald Platzer als Mandatar an. Aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist Mathias Cserwenka, der sein Mandat aufgrund eines Wohnsitzwechsels zurücklegte. Platzer wurde in den Prüfungsausschuss, Ausschuss für Tourismus und Kultur sowie in den Ausschuss Klimaschutz im ländlichen Raum entsandt.

Weiters beschloss der Gemeinderat einstimmig die Auftragsvergabe für die Wiederinstandsetzung des Asphalts auf der Bundesstraße B214 nach einem Wasserrohrbruch aus dem Jahr 2022. Ein Angebot in der Höhe von rund 22.800 Euro lag vor und wurde angenommen. Ebenfalls einstimmig wurde der Ankauf von sieben Wohnungseingangstüren und sechs Wohnungsinnentüren für eine Gemeindewohnung beschlossen. Die Gemeinde kauft diese von der Mariazeller Firma Hölblinger und Zefferer um rund 20.000 Euro.