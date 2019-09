70 Jahre Landjugend Bezirk Hainfeld-Lilienfeld.

„Freundschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft“: So umschreibt Bezirkslandjugendleiter Matthias Nachförg, was für ihn die Landjugend Bezirk Hainfeld-Lilienfeld bedeutet. Diese feierte am Wochenende ihr 70-jähriges Bestandsjubiläum beim Rohrbacher Sportzentrum.

Eingeleitet wurden die Festtage am Samstag mit einer ausgelassenen Party, der Sonntag stand ganz im Zeichen des Festaktes, bei dem ein Rückblick auf 70 Jahre erfolgreiches Wirken der Jugendorganisation gegeben wurde.