Die „31. Rohrbacher Ferienspiele“ sind startklar

Rohrbachs Ferienspiele steht in den Startlöchern. „Das Programm ist fixiert und es gibt wieder einige Highlights“, freut sich die Koordinatorin, geschäftsführende Gemeinderätin Maria Vonwald, die mit ihrem Team für ein gelungenes „Rundherum“ der traditionellen Sommerveranstaltung sorgt.

„Besonders erfreulich ist die Tatsache, mit wie viel Freude das Ferienspielteam an den Vorbereitungsarbeiten beteiligt ist und die Vereine und Institutionen immer wieder bereit sind, Angebote für unsere Kinder durchzuführen“, lobt Bürgermeister Karl Bader das Engagement und betont: „dass Rohrbachs Dorfgemeinschaft funktioniert und tatsächlich gelebt wird.“

24 Veranstaltungstage bieten die heimischen Vereine insgesamt an und gleich in der ersten Ferienwoche gibt es viel zu erleben: Eröffnet wird der Ferienspaß am Sonntag, 2. Juli um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe am Pfarrplatz oder bei Schlechtwetter in der Bartholomäuskirche. Der Heimat- und Trachtenverein sorgt im Anschluss an die Eröffnungsfeierlichkeiten mit Geschicklichkeitsspielen für Spaß. Zwei Tage später, am 4. Juli lädt die Volksschule zu einem Erlebnistag mit interaktiver Führung auf die Araburg nach Kaumberg ein.

„Next generation mit Schmid Schrauben“ heißt es am 14. Juli im Rahmen einer Betriebsbesichtigung mit dem Ferienspiel Organisationsteam und der Para Ballo Klub feiert am 15. Juli mit den Ferienspielkindern sein 30-jähriges Vereinsjubiläum.

Von 17. bis 22 Juli geht es auf Pfarrlager. Sport, Spiel, Musik und Tanz in froher Gemeinschaft wird den Kindern auf der Wurzeralm in Oberösterreich geboten. Wer beim Pfarrlager nicht dabei sein kann, der darf mit den NÖ Senioren/Ortsgruppe Rohrbach den Guglzipf in Berndorf „erklimmen“.

„A Gaudi mit da Musi“ ist am 25. Juli mit der Rohrbacher Jugendblaskapelle vorprogrammiert und am Tag danach, am 26. Juli gibt es Wasserspiele am Spielplatz an der Sägemühle mit dem Elternverein der Volksschule.

Für Ball- und Geschicklichkeitsspiele sorgt der USC INDAT kaschütz Rohrbach am 29. Juli und die Naturfreunde laden am 31. Juli zu „Spiel & Spaß„ in Betty`s Garten ein.

Sieben Veranstaltungen sind auch im August geplant. Der Bauernbund lädt zu „Spielen im Wald“ ein und geführtes Reiten, Tiere füttern, Schatzsuche und vieles mehr gibt es mit der SPÖ Rohrbach „Am Weghof“. Die Blaulichtorganisationen Feuerwehr und Rettung laden zu einem erlebnisreichen Nachmittag ein. Die Tierforscher vom „LebensGut“ freuen sich mit Esel, Pferd, Hund & Co auf zahlreiche kleine Besucher und der Tennisklub lädt zu einer Bachwanderung ein. Beachvolleyball für Rookies gibt es mit dem Sportverein SPUNTUVERO im August ebenso wie einer Fackelwanderung, zu der Alucas Pass einlädt.

Das Organisationsteam wird am 2. September wieder das traditionelle Abschlussfest mit Quizverlosung am Kinderspielplatz veranstalten, zu der Groß & Klein sowie alle Vereine herzlich eingeladen sind.