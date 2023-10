Gemeinde entschärft Kreuzungsbereich zur Schule

Die Verkehrssicherheit im Ort ist Bürgermeister Karl Bader ein sehr großes Anliegen. Vor einigen Jahren wurde im Ortskern eine 30 km/h-Zone verordnet und am Hauptplatz sogar eine Begegnungszone mit 20-km/h-Beschränkung.

Hier gilt auch die Rechtsregel nach der Straßenverkehrsordnung. „Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Verkehrsteilnehmer diese Geschwindigkeitsbeschränkungen auch einhält“, sagt Bürgermeister Bader.

Doch ganz besonderen Fokus legt er natürlich auf die Sicherheit am Weg in die Schule und in den Kindergarten. Ein neuralgischer Punkt ist dabei der Kreuzungsbereich Schulstraße - Rohrwiesenstraße - Bergstraße. „Immer wieder missachten Verkehrsteilnehmer aus der Rohrwiesenstraße kommend die Rechtsregel“, sagen sowohl Bader als auch Anrainer.

Auf Anregung von Schulrätin Rosemarie Kreihansel aus der Schulstraße hat sich die Gemeinde Rohrbach zum Schutz der Fußgänger daher entschlossen, eine Bodenmarkierung in Form von sogenannten „Haifischzähnen“ und einem Gefahrenzeichen "Achtung" anzubringen, um die Verkehrssicherheit zusätzlich zu erhöhen.

„Mithilfe dieser unterstützenden Markierung sollten die Fahrzeuge künftig langsamer auf den Kreuzungsbereich zufahren“, hofft auch Vizebürgermeister Anna Klinger, dass ankommende Autos, Roller oder Lkw künftig die Markierungen beachten und zum Schutz der Fußgänger vorsichtiger fahren.