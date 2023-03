Kein Nachfolger für verstorbenen SPÖ-Gemeinderat Kleinhappel

17 Tagesordnungspunkte wurden in der Gemeinderatssitzung einstimmig verabschiedet. Im Mittelpunkt stand der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022.

Begonnen hat die Sitzung aber mit einer Gedenkminute für den verstorbenen SPÖ-Gemeinderat Herbert Kleinhappel. „Der Gemeinderatssitz von Herbert Kleinhappel konnte nicht nachbesetzt werden, da seitens der SPÖ-Kandidaten niemand bereit war, auf das freigewordene Mandat nachzurücken“, bedauert dazu Bürgermeister Karl Bader.

Beim Rechnungsabschluss konnte ein positives Nettoergebnis erzielt werden. „Dieses ergibt sich aus Mehreinnahmen aus dem Anteil an Bundessteuern in der Höhe von 122.000 Euro, aus nicht rückzahlbaren Unterstützungsgeldern des Bundes und des Landes im Ausmaß von 202.000 Euro“, erklärt Amtsleiter Michael Linnhart. Investiert wurden 2022 insgesamt 478.000 Euro. Auf den Straßenbau fielen 211.000 Euro, Kanal- und Wasserleitung kosteten die Gemeinde knapp 70.000 Euro und in das Gemeindegebäude wurden 166.000 Euro investiert. „Auch sonstige Ausgaben schlugen sich mit 32.000 Euro zu Buche“, weiß der Gemeindebuchhalter.

Gemeinde hat Schulden gesenkt

Der Kauf der UV-Entkeimungsanlage wurde auf 2023 verschoben, ebenso der Abbruch der Seniorenwohnhausanlage und die Installation der Photovoltaikanlage am Gemeindeamt. Bürgermeister Karl Bader erklärt, „dass die Erträge der Gemeinde über die letzten Jahre eine konstant steigende Tendenz aufweisen.“ Dies ergibt eine positive Veränderung der liquiden Mittel von rund 186.000 Euro. So wurde laut Bader der Schuldenstand um 251.000 Euro reduziert und beträgt derzeit 1.974.000 Euro. „Das bedeutet, dass wir die Schulden in den letzten drei Jahren um rund 800.000 Euro verringern konnten“, sagt Bader.

Weitere Beschlüsse betrafen die Valorisierung der Honorare für gemeindeärztliche Tätigkeiten und diverse Förderungen. Zur kostendeckenden Führung der Gebührenhaushalte von Kanal, Wasser- und Abfall wurden Verordnungsveränderungen beschlossen.

Außerdem waren Nachbesetzungen in Gemeinderatsausschüssen notwendig. ÖVP-Gemeinderätin Anita Mairhofer übernimmt vom ausgeschiedenen Kulturgemeinderat Leopold Sindl das Kulturreferat. Zusätzlich wurde sie in den Sozialausschuss entsandt. Geschäftsführender SPÖ-Gemeinderat Colin Filek wurde in den Kulturausschuss entsandt. SPÖ-Gemeinderätin Martha Filek wird sich künftig im Volksschulausschuss engagieren, dessen Vorsitz geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat Josef Retzl inne hat. ÖVP-Gemeinderätin Nicole Panzenböck kommt in den Prüfungsausschuss und mit sozialen Angelegenheiten wird sich Anita Mairhofer befassen.

