Kurzweilige Dorfbegehung mit Fakten und Anekdoten

Für die Arbeit in der Gemeindeverwaltung interessante Infos erhielten die Mitarbeiterinnen Maria Brenn und Christine Hofmann im Rahmen einer „Vor Ort Begehung“ durch ihre Heimat Rohrbach. Im Fokus standen letztes Wochenende in erster Linie Gebäude, Brunnen und alte Bauernhäuser, die heute Ruinen sind oder gar nicht mehr existieren. Aber auch längst vergessene Marterl mit regionalen Geschichten fanden hierbei großes Interesse.

Veranlasst wurde die Dorfwanderung, an der auch Vizebürgermeisterin Anna Klinger teilnahm, durch den pensionierten Bauamtsleiter Christian Rotteneder. Galt es bei der Exkursion doch für die Mitarbeiterinnen in erster Linie die Vergangenheit der Heimat kennen zu lernen. Immerhin: Christian Rotteneder war 30 Jahre Experte im Bauamt der Gemeinde Rohrbach und sammelt als Topothek-Betreuer immer noch viele Informationen über Rohrbachs Kultur und alte Gehöfte.

Durch den Schlosswald zum Gipfel des Hirschlberges wurde an der Dreikreuzkapelle Rast gemacht. Hier durfte eine kleine Einführung in die Entstehungsgeschichte und über die Tätigkeiten der Privatinitiative, die sich um den Erhalt der Kapelle kümmert, nicht fehlen. Danach führte die Wanderung vorbei am Oedbauern in die Prünst. Dort wurden die Heiligenbilder des Klosters Edelhof im Wald besichtigt, die, wie man an den Einschusslöchern immer noch erkennen kann, im Zweiten Weltkrieg als Zielscheibe dienten. Entlang der Grenze zu Hainfeld führte der Weg zum „Roten Kreuz“ und von dort über den Via Sacra Weg wieder zurück ins Dorfzentrum.

„Bei der gemeinsamen Wanderung durch das Dorf und an die Gemeindegrenzen zu Michelbach und Hainfeld konnte uns Christian viele interessante Fakten vermitteln, die eine oder andere Anekdote erzählen und über überlieferte Begebenheiten erzählen. Mit diesen wertvollen Informationen bleibt ein Stück Rohrbacher Geschichte in der Erinnerung erhalten“, freut sich die Archivverantwortliche der Gemeinde, Maria Brenn schon auf die nächste Gemeindebereisung, die im Frühjahr stattfinden soll.