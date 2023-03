Naturfreunde-Jubiläumsfeier auf der Lindensteinhütte

Knapp 300 Mitglieder zählt die Rohrbacher Naturfreundeortsgruppe. Tradition ist es, die Vereinsmitglieder anlässlich runder oder halbrunder Geburtstage zu ehren. Pandemiebedingt fielen jedoch etliche Ehrungen aus, sie wurden aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Heuer hat sich der Vereinsvorstand entschieden, diese Jubiläen in einem ganz besonderen Rahmen zu feiern: auf der vereinseigenen Lindensteinhütte. Jetzt war es wieder so weit. Drei Jubilare durften am Wochenende in gemütlichem Rahmen die "g'schmackige Hüttenjause", ein Geschenk des Vereines, genießen. Mit Gerhard Ernst wurde zu seinem 75. Wiegenfest angestoßen. Josef Kahrer feierte seinen Siebziger und Maria Berger erhielt Glückwünsche zum 65. Geburtstag. Doch auch früher ließ man die Jubilare im Verein hoch leben. Wir haben diese bisher immer bei den Jahresmitgliederversammlungen mit einer kleinen Aufmerksamkeit überrascht", erinnert sich Naturfreundeobmann Johann Gurmann. Mehr zum Verein unter Naturfeunde Rohrbach/Gölsen

