Die Vertreter von Schule und Wirtschaft trafen sich im Rahmen der „Regionalen Agenda 21“ am Dienstag zum Pionierkreis „Lebens- und Berufsorientierung“ im Mehrzwecksaal Rohrbach.

Zwei Schwerpunkte für die Weiterarbeit wurden definiert

Einerseits sollen Maßnahmen getroffen werden, um den Jugendlichen zukünftige berufliche Möglichkeiten in der Region aufzuzeigen. Dazu will man gemeinsam mit den Schulen Ausflüge in die Betriebe der Region veranstalten. „Um das Interesse zu wecken, soll trotz rechtlicher Schwierigkeiten auch das ,Probieren und Lernen‘ ermöglicht werden, dazu werden die Möglichkeiten über das Regionale Bildungswerk erhoben“, weiß Kleinregionsmanager Roland Beck. Weiters sollen Abenteuer-Ferienwochen in Form von Camps zu diesem Schwerpunkt organisiert werden.

Als längerfristiges Ziel wurde eine überbetriebliche Lehrausbildung bei den Betrieben in der Region unter dem Dach eines regionalen Trägers definiert. Diese betriebsübergreifende Ausbildung soll den Auszubildenden einen breiteren Einblick und Ausbildung bieten sowie eine höhere Flexibilität ermöglichen. Weiters wird die Idee der „Future Labs“ und der IT-Schwerpunkte in den Schulen verfolgt.

Der anwesende Bürgermeister Karl Bader zeigte sich erfreut über den erfolgreichen Verlauf des ersten Pionierkreises zu diesem Thema: „Mit diesen Ergebnissen zeigen sich das gemeinsame Interesse der Schulen und der Betriebe in der Region und der Wille, an einem Strang zu ziehen. Wir werden über die Kleinregion die regionale Vernetzung ermöglichen und stehen natürlich auch als Träger für die geplanten Maßnahmen zur Verfügung.“

Bis zum Folgetermin sollen die Maßnahmen genauer ausgearbeitet und die rechtlichen Möglichkeiten geklärt werden.