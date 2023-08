Rekordbesuch beim Feuerwehrfest

Rekordverdächtig gut besucht war das zweitägige Feuerwehrfest in Rohrbach. „Ein bissl mehr geht immer", zeigte sich Kommandant Wolfgang Bader mit dem Besuch am Wochenende „extrem zufrieden". Das Disco-Zelt lockte viele Jugendliche am Samstag auf den Bartholomäusplatz. Im Feuerwehrhaus spielte die Jugendblaskapelle zum Frühschoppen auf und auch das kulinarische Angebot war im Festzelt ein sonntäglicher Hit. In der Grillhütte, im Service und im Feuerwehr-Café wurden von den vielen Ehrenamtlichen an den zwei sommerlich heißen Tagen Höchstleistungen vollbracht.

Prächtig unterhielten sich Marco Moser, Christian Engleitner, Peter Moser und Johann Pieringer (v. l.) am Samstagabend am Festgelände. Foto: Steyrer

Für kühlen Nachschub sorgten Thomas Gruber, David Breitler und Marco Leoni (v. l.) an der Bier-Zapfstelle. Foto: Steyrer

Bürgermeister Karl Bader und die Gemeindevertreter sowie das Rohrbacher FF-Kommando freuten sich über viele prominente Besucher aus dem Bezirk. Foto: Steyrer

Auch Patrick und Julia Völker, Marianne Schindlecker, Josef Hobl und Gisela Zöchling (v. l.) verbrachten einen gemütlichen Abend am Festgelände. Foto: Steyrer

Für flotten Takt sorgte die Rohrbacher Jugendblaskapelle beim sonntäglichen Frühschoppen. Foto: Steyrer

Lukas Palber war einer von vielen Ehrenamtlichen, die in der Grillhütte und im Service unermüdlich halfen. Foto: Steyrer

Bei Speis, Trank und einer zünftigen Musi unterhielt sich auch die Jugend beim sonntäglichen Frühschoppen bestens . Foto: Steyrer

"Grillmeister" am Werk: Martin Klinger, Martin Pandalitschka (v. l.) und unzählige ehrenamtliche Helfer hatten am Sonntag in der Grillhütte alle Hände voll zu tun. Foto: Steyrer

Auch Bürgermeister Karl Bader und geschäftsführende Gemeinderätin Maria Vonwald stießen auf das gelungene Fest an. Foto: Steyrer

Ein bisschen Zeit für die Familie fand trotz vieler Arbeiten rund um das FF-Fest auch Daniel Fasching, im Bild mit Gattin Martina Fasching und Tochter Magdalena. Foto: Steyrer

Mit Erich Rosenbaum, Karin Griesmayr und FF-Kommandant-Stellvertreter Stefan Zeller waren die Wein- und Bierliebhaber unter sich. Foto: Steyrer

Viel Zeit war nicht für ein NÖN-Gruppenbild, denn in der Bier-Bar war auch beim Frühschoppen Hochbetrieb. Foto: Steyrer

Bestens besucht war das Festzelt sowohl am Samstag als auch beim sonntäglichen Frühschoppen. Dabei waren auch Bürgermeister Karl Bader mit Gattin Gertrud, Lisa Gruber mit Gatten Thomas und Stefan Bader mit Gattin Barbara. Foto: Steyrer

Ein Frühschoppen mit Blasmusik vom Feinsten bot die Rohrbacher Jugendblaskapelle am Sonntag im Festzelt. Foto: Steyrer

Nach getaner Arbeit gönnten sich auch Lisa Rosenbaum und Sarah Liebhaber (v. l.) von der Rohrbacher Jugendblaskapelle ein Glaserl zur Erfrischung. Foto: Steyrer

Emsig füllte "Alt-Chef" Ehrenkommandant Erich Schildböck beim Frühschoppen die Gläser an der Weinbar. Foto: Steyrer