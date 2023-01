Photovoltaik-Liga: Lilienfelder Bezirksmeister 2022 steht fest

Stromerzeugung durch die Sonnenenergie ist hierzulande kaum mehr wegzudenken. Die Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich (eNu) holt daher jedes Jahr jene Gemeinden vor den Vorhang, die sich besonders für die Produktion von Sonnenstrom einsetzen.

„Wir haben im vorigen Jahr den größten Zuwachs an Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen pro Einwohner im Bezirk Lilienfeld erreicht“, sind Bürgermeister Karl Bader und Umweltgemeinderat Georg Palber stolz. Somit darf sich Rohrbach über den Titel „Bezirksmeister 2022 der Photovoltaik-Liga“ freuen.

Der Zuwachs an Photovoltaik-Leistung in Rohrbach lag im Vorjahr bei 493,09 Watt je Einwohner. Die aktuelle Gesamtleistung der Gemeinde beträgt 983,60 Watt pro Bürger.

„2.000 Watt pro Einwohner sind das Ziel für 2030. Das wiederum bedeutet, dass Rohrbach schon jetzt rund 50 Prozent des niederösterreichischen Klimaziels erreicht hat“, merkt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes, an. Fleißig wurde voriges Jahr in Rohrbacher Privathaushalten und in landwirtschaftlichen Betrieben im PV-Bereich investiert.

„Diese Auszeichnung hat die Gemeinde deswegen erhalten, weil sehr viele Bürger bereit waren und bereit sind, beim Ausbau von Photovoltaikanlagen mitzumachen“, zeigt sich Ortschef Bader dankbar. Großen Anteil am Meistertitel 2022 haben aber auch heimische Firmen. So investierte der KFZ-Betrieb „Werk3“ in Bernreit 2022 kräftig in eine PV-Anlage, ebenso die Firmen SM Labortechnik Stritzl & Michl OG und die Ziviltechnikergesellschaft Kalczyk & Kreihansel.

Ohne Zweifel sticht da aber die Firma IPA Produktions- und Vertriebsgesm.b.H hervor. „Wir haben 2022 eine Photovoltaik-Anlage mit 660 KWp errichtet“, verrät IPA-Geschäftsführer Bernhard Ogris. Im Vorjahr wurde mit 12.000 neuen PV-Anlagen in Niederösterreich erneut ein Rekordjahr verzeichnet. „Damit sind wir im Land auf einem guten Weg, bis 2030 die Photovoltaik um 350 Prozent auszubauen und unsere Klimaziele zu erreichen“, zeigt sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf über die Entwicklung zufrieden.

