Baders Halbzeit-Bilanz: „Gemeinschaft im Dorf ist ein Markenzeichen“

Zweieinhalb Jahre sind seit der Gemeinderatswahl vergangen. Was Bürgermeister Karl Bader meint, was gut gelaufen ist und wo es Aufholbedarf gibt, erzählt er im Interview.

NÖN: Halbzeitbilanz bis zur nächsten Gemeinderatswahl. Wenn Sie einen Blick zurückwerfen, was fällt Ihnen spontan ein?

Karl Bader: Das waren wohl die herausforderndsten Jahre seit der Zweiten Republik, hat doch Corona unser aller Leben verändert. Die ganz besondere Dorfgemeinschaft, auch in schwierigen Zeiten, ist aber ein Markenzeichen von Rohrbach.

Wurde die Dorfgemeinschaft während der Pandemie nicht auf die Probe gestellt?

Bader: Während der Corona ist viel geschehen. Ich denke an die Hilfsbereitschaft bei der Aktion ,Essen auf Räder‘ sowie bei der Medikamentenversorgung oder die Einkäufe für Risikogruppen. Der fehlende persönliche Austausch hat aber auch die Zerbrechlichkeit des gesellschaftlichen Zusammenhalts deutlich gemacht.

Konnten gesteckte Ziele seit der Gemeinderatswahl erreicht werden?

Bader: Ja. Viele Projekte waren nur in einem guten Miteinander zwischen Gemeinde und Land sowie durch die Unterstützungen der Bundesregierung möglich. Die Nachmittags- und Ferienbetreuung für Kindergarten- und Volksschulkinder sind hervorzuheben, ebenso die Errichtung eines Kindergartenprovisoriums.

Homeschooling und Homeoffice haben die Notwendigkeit eines schnellen Internets vor Augen geführt. Wie schaut’s in Rohrbach aus?

Bader: Ziel ist eine flächendeckende Versorgung für das gesamte Gemeindegebiet.

Klimawandel und die Energiekrise sind in aller Munde. Wie geht Rohrbach damit um?

Bader: Auf Antrag gibt es Förderungen bei Errichtung einer Photovoltaikanlage; am Amtsgebäude wird eine PV-Anlage installiert. Die Installierung der Nahwärmeanschlüsse für Kindergarten, Volksschule oder Gemeindeamt und die Umstellung auf LED zählen dazu.

Welche weiteren Projekte wurden in den letzten zweieinhalb Jahren umgesetzt?

Bader: Die Liste ist lang. So wurde ein neuer Schulbus angekauft, die EDV und Telefonanlage im Gemeindeamt wurden erneuert und für die Volksschule haben wir PC`s und Tablets angeschafft. Strom- und Internetkabel sind verlegt und Kanalsanierungen durchgeführt. Spielplätze wurden mit neuen Elementen versehen und Bäume gepflanzt. Der neu gestaltete Dorfplatz lädt zum Verweilen ein und die ,Rohr-Bücherei‘ wird bestens angenommen. In der Gemeindestube werden Bauakte digitalisiert.

Was steht als Nächstes an?

Bader: Die Hauptplatzgestaltung geht mit Asphaltierungsarbeiten ins Finale. Zur erhöhten Sicherheit der Trinkwasserversorgung soll die UV-Anlage beim Reithoferbrunnen vergrößert werden. Intensiv suchen wir einem Betreiber für das Lebensmittelgeschäft. „Essen auf Räder“ soll ein elektrobetriebenes Fahrzeug bekommen und an Stelle der in die Jahre gekommenen Seniorenwohnhausanlage werden Mietwohnungen errichtet. Wir blicken daher zuversichtlich in die Zukunft.

