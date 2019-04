Die Jugendblaskapelle blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Neben Konzerten und Erfolgen im Jahr 2018 gab es noch einen weiteren Grund zum Feiern: Die Bläserklasse feierte ihr einjähriges Bestehen. Insgesamt 22 Veranstaltungen standen am Programm, „das Gesellschaftsschnapsen war ein voller Erfolg“, erwähnt Obmann Erich Rosenbaum und dankte den Organisatoren Ludwig Czizek und Leopold Schmölz.

„Wir haben aber auch 2019 etliche Highlights“, freut sich Erich Rosenbaum. Das 37. Frühjahrskonzert am Samstag, 13. April, in der Volksschule, das Jubiläumsfest gemeinsam mit dem Trachtenverein zu Pfingsten, die Eröffnungsfeier des neugestalteten Hauptplatzes im Juli und „außerdem ist es uns eine große Ehre, dass wir im Rahmen der Festveranstaltung in Wien spielen dürfen, wenn unser Bürgermeister die Bundesratspräsidentschaft übernimmt“, so der Obmann.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Neuaktivierung der „Rohrli-Band“. Monika und Wolfgang Rosenbaum werden die Leitung der Junioren übernehmen. Im organisatorischen Bereich wird die „Rohrli-Band“ von Tamara Frühwirth, Sarah Liebhaber und Anna Rosenbaum betreut.

„Danke, dass es euch gibt und dass ihr das Gemeindeleben so aktiv mitgestaltet und stets mit hoher Qualität musikalisch begleitet“, sagte Bürgermeister Karl Bader. „Die Kooperation Musikschule und Musikverein ist Voraussetzung, um die Nachhaltigkeit entsprechend zu gewährleisten“, ergänzt Bader. „Ich bekomme von der Bevölkerung immer wieder sehr positives Feedback“, stellte auch Kapellmeister Wolfgang Rosenbaum fest.