Die letzte Sitzung in diesem Jahr und in dieser Gemeinderatsperiode endete mit der Absetzung eines Tagesordnungspunktes. Da nach dem Rücktritt von SPÖ-Obmann Zoran Jelicic, der für die NÖN nicht erreichbar war, kein Ersatzmitglied nominiert wurde, bleibt ein — den Sozialdemokraten zustehender — Gemeinderatssitz vorerst leer. Eine Nachbesetzung hätte „kaum mehr Sinn gemacht“, verweist SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Heinz Preus auf die Neuwahl schon am 26. Jänner.

Monika Fasching wurde jedenfalls in der Ergänzungswahl anstelle von Jelicic einstimmig zur geschäftsführenden SPÖ-Gemeinderätin gewählt.

Hauptpunkt der Tagesordnung war dann der Voranschlag 2020, der nach den neuen Bestimmungen erstellt wurde. Knapp 4.000.000 Euro umfasst das Budget, das auch den Ankauf einer neuen EDV-Anlage, die Kosten für eine Nahwärmelösung für Kindergarten, Volksschule und Gemeindeamt an einem neu zu erarbeitenden Standort sowie Mittel für den Straßenbau, die vom neu zu wählenden Gemeinderat dann genau definiert werden müssen, beinhaltet.