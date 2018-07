Ferienspiel war ein voller Erfolg.

Fad wurde den Kindern vorige Woche garantiert nicht. Während 78 Kinder beim Pfarrlager in Losenstein in OÖ ihren Spaß hatten lud Seniorenbundobfrau Helene Czizek zur Wochenmitte all jene Ferienspielkinder zum fröhlichen Spielen und Basteln ein, die nicht am Pfarrlager mitgefahren sind. Mit fachkundiger Anleitung und eifriger Unterstützung von Anna Triethaler und Karin Steyrer entstanden bunte Gläser und farbenfrohe Gesichter. Jung & Alt hatten in die Seniorenwohnhausanlage ihren Spaß, denn der Ferienspielnachmittag war auch ein gemütlicher Ort der Begegnung. Für die ältere Generation gab es Kuchen und Kaffee und für die Kinder wurde Selbstgebackenes mit Saft verteilt.