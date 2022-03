Flurbrand neben der B 18

Rauchschwaden stiegen am Sonntagnachmittag neben der B 18 auf. Das blieb nicht unbemerkt. Rasch war die Feuerwehr alarmiert und die Floriani aus Rohrbach und Rainfeld rückten aus.

Durch den Rauch waren die Verkehrsteilnehmer auf der B 18 in ihrer Sicht stark eingeschränkt, auch die Feuerwehrleute hatten es dadurch beim Löschen nicht leicht. Diese rückten mit Atemschutzgeräten vor. Zwei Tanklöschwägen mit rund 5.000 Liter Wasser kamen zum Einsatz; immerhin stand eine Fläche von rund 500 Quadratmetern in Flammen. Zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten. Vor Ort waren auch die Polizei und Straßenverwaltung. Die Untersuchungen zur Brandursache waren am Sonntagabend noch im Gange.

